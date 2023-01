(New York) Les Rangers de New York ont offert une prolongation de contrat de deux saisons et 1,57 million US au défenseur Ben Harpur, jeudi.

Associated Press

Le directeur général de l’équipe Chris Drury a confirmé l’information au sujet du hockeyeur âgé de 28 ans qui avait entamé la saison avec le club-école de Hartford.

Harpur empochera 775 000 $ la saison prochaine, et 800 000 $ en 2024-2025.

Il a inscrit un but et amassé une mention d’aide en 18 parties avec les Rangers cette saison.

Le joueur originaire de Hamilton, en Ontario, totalise deux buts et 16 passes en 174 matchs en carrière dans la LNH avec les Rangers, les Predators de Nashville et les Sénateurs d’Ottawa. Il avait été sélectionné en quatrième ronde, 108e au total, par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2013.