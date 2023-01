Le repêchage est une bien drôle de bête. Les recruteurs peuvent analyser les joueurs sous toutes leurs coutures, les résultats demeurent souvent aléatoires, surtout après la première ronde.

Après avoir repêché Cole Caufield au 15e rang la veille, en ce 22 juin 2019, le Canadien s’attaquait à une mission bien définie le lendemain : faire le plein de défenseurs gauchers dans les six rondes suivantes.

Trevor Timmins et sa bande ont été fidèles à leur plan. Ils ont choisi Jayden Struble au deuxième tour, Mattias Norlinder en troisième ronde, Gianni Fairbrother et Jacob LeGuerrier, en troisième et cinquième ronde respectivement, et Kieran Ruscheinski en septième ronde.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Gianni Fairbrother

« Nous voulions ajouter des défenseurs gauchers, ce n’était pas un secret, nous avions besoin de défenseurs dans notre système », a admis Trevor Timmins à la conclusion de cette journée.

— « À gauche toute ! », titrait Le Journal de Montréal.

— « Le Canadien fait le plein de défenseurs », pouvait-on lire en manchette dans Le Soleil.

— « Plein de défenseurs gauchers, peu de Québécois », annonçait La Presse.

Vers le milieu de la septième et dernière ronde, Marc Bergevin a offert aux Flyers de Philadelphie son choix de septième ronde en 2020 pour obtenir le 201e choix de Philadelphie.

Le choix de Raphaël Harvey-Pinard par Montréal a constitué une certaine surprise malgré ses 85 points, dont 40 buts, en 66 matchs à Rouyn-Noranda, puisqu’il était âgé de 20 ans et avait été ignoré à ces deux premières années d’admissibilité. Le jeune homme n’était même pas sur place à Vancouver ce week-end-là.

Pour certains, Bergevin et Timmins avaient trouvé leur Québécois de service en fin de repêchage pour calmer la grogne, puisqu’il n’en avait repêché aucun dans la journée.

Timmins a d’ailleurs eu à se défendre dans le dossier Nathan Légaré, repêché en troisième ronde par les Penguins. Jim Rutherford, alors DG à Pittsburgh, avait même cédé des choix de quatrième, cinquième et septième ronde aux Coyotes de l’Arizona pour obtenir le 74e choix et ainsi mettre la main sur Légaré, trois rangs avant le Canadien.

« Oui, nous étions déçus, c’était un joueur (Légaré) que nous visions également », avait répondu Timmins.

Dix rangs plus tôt, le CH repêchait Norlinder. « Je l’ai déjà expliqué. Nous voulions des défenseurs gauchers », a-t-il déclaré pour justifier sa décision de préférer le Suédois au Québécois.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

La sélection de Harvey-Pinard constituait une belle histoire, mais elle ressemblait à un bouteille lancée à la mer. « S’il était invité à notre camp, il aurait fallu lui faire signer un contrat, mais on ne pense pas qu’il soit prêt à jouer chez les pros la saison prochaine, a expliqué Timmins aux journalistes. Donc, au lieu de rivaliser avec les autres équipes pour l’embaucher comme joueur autonome, on a utilisé une sélection pour le choisir. Maintenant, il est des nôtres et il peut retourner dans le junior s’il ne reste pas avec nous. J’aime son intensité et son intelligence. Il n’abandonne jamais. »

Trois ans et demi plus tard, aucun des cinq défenseurs gauchers repêchés par le Canadien ne s’est établi dans la LNH. Mattias Norlinder est parvenu à disputer six matchs l’an dernier, mais il semble confiné au mieux à la Ligue américaine, où il a amassé sept maigres passes en 38 matchs à Laval.

Jayden Struble évolue toujours dans les rangs universitaires, à Northeastern. Le Canadien doit lui offrir un contrat d’ici août pour garder ses droits sur lui. Il pourrait servir d’appât dans un échange.

Gianni Fairbrother a été blessé à répétition ces dernières années. Il ne jouera pas cet hiver non plus. Jacob LeGuerrier n’a jamais reçu d’offre de contrat. Il joue dans l’ECHL, à Indianapolis, cette saison. Le cinquième et dernier défenseur, choisi quelques rangs après Harvey-Pinard, Kieran Ruscheinski, s’est trouvé une équipe dans la NCAA à 21 ans. Il n’appartient plus au CH.

À gauche cette année parmi les jeunes défenseurs on retrouve Jordan Harris, repêché en troisième ronde en 2018, il y avait, avant sa blessure, Kaiden Guhle, le premier choix de l’équipe en 2020, et un certain… Arber Xhekaj.

Le jeune homme venait enfin d’atteindre la Ligue junior de l’Ontario à son année d’admissibilité au repêchage de la LNH, en 2018-2019, après avoir été boudé deux fois par les équipes ontariennes lors de son propre repêchage. Il avait amassé trois maigres points en 59 matchs, avec une fiche de -28 à Kitchener.

On ne pourra blâmer le Canadien de lui avoir préféré cinq défenseurs gauchers ce jour-là, ni la trentaine d’autres équipes de l’avoir ignoré. Il n’était sur aucun radar.

Parmi les dix défenseurs repêchés en première ronde dans cette cuvée, seuls Bowen Byram, Moritz Seider et désormais Cam York sont bien ancrés dans la LNH. Philip Broberg, huitième choix au total, s’accroche toujours à un poste à Edmonton, Victor Soderstrom, Thomas Harley, Lassi Thomson, Ville Heinola et Tobias Bjorfot sont des réguliers dans la Ligue américaine (Bjorfot est de retour à Los Angeles) et Ryan Johnson termine sa quatrième saison dans la Ligue américaine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Moritz Seider et Arber Xhekaj

Si le repêchage était à refaire, Xhekaj, 6 pieds 4 pouces et 238 livres, 13 points en 47 matchs, redresseur de torts déjà craint, constituerait sans doute un choix de première ronde.

Avec ses deux buts jeudi, Harvey-Pinard a désormais quatre points, dont trois buts, en cinq matchs depuis son rappel des mineures. Il amène en outre beaucoup d’énergie à l’équipe. Avec cinq points en carrière, Harvey-Pinard a déjà plus de points que 184 joueurs repêchés lors de la cuvée 2019, dont Nathan Légaré, que plusieurs espéraient, 9 points en 38 matchs à Wilkes-Barre cette saison au sein du club-école des Penguins.

Si nous pouvions avoir une boule de cristal avant les repêchages…

Un ailier pour les Devils ?

Le DG des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, a confié au collègue Pierre Lebrun être à la recherche d’un ailier pour ses deux premiers trios. « Idéalement un joueur encore sous contrat pour les prochaines saisons, a-t-il précisé. Je suis prêt à sacrifier des atouts pour obtenir ce type de joueur. »

Pierre Lebrun a d’abord songé à Timo Meier, des Sharks de San Jose, un éventuel joueur autonome avec compensation. Meier, 26 ans, a amassé 48 points, dont 28 buts, en 49 matchs. Il commande déjà un salaire annuel de six millions.

Plus près de chez nous, Josh Anderson pourrait être disponible. Les Devils détiennent actuellement le 27e choix de la première ronde, un rang moins attrayant pour le Canadien, mais regorgent de jeunes joueurs intéressants…