Trevor Zegras a récolté quatre buts et autant de mentions d’aide en quatre matchs.

Hyman, Stamkos et Zegras sont les trois étoiles de la semaine

(New York) L’ailier gauche des Oilers d’Edmonton Zach Hyman, le joueur de centre du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos et celui des Ducks d’Anaheim Trevor Zegras ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Hyman a dominé la ligue avec neuf points (quatre buts, cinq mentions d’aide) et un différentiel de plus-8 pour permettre aux Oilers de compléter la semaine avec une fiche immaculée de 3-0-0 et porter à six leur série de victoires.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Zach Hyman (18)

Hyman, qui est âgé de 30 ans, a amassé au moins un point lors des cinq derniers matchs – une séquence qui a commencé le 13 janvier, et qui lui a permis d’amasser quatre buts et huit passes au total.

De son côté, Stamkos est devenu le 47e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 500 buts lorsqu’il a enregistré son 11e tour du chapeau en carrière dans une victoire de 5-2 contre les Canucks de Vancouver mercredi. Il a conclu la semaine avec cinq filets et une mention d’assistance en quatre parties.

Pour sa part, Zegras a récolté quatre buts et autant de mentions d’aide en quatre matchs. Il a notamment connu un cinquième match de trois points (deux buts, une passe) dans un revers de 6-3 contre les Sabres de Buffalo samedi soir.