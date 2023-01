PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

(Toronto) L’attaquant des Predators de Nashville Michael McCarron est de retour avec l’équipe après être passé par le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs (AJLNH).

La Presse Canadienne

L’athlète s’est inscrit au programme le 11 décembre pour des raisons inconnues.

La LNH et l’AJLNH ont lancé le programme d’aide en 1996, donnant aux joueurs un accès à une ligne téléphonique confidentielle et à des conseillers dans chaque ville de la ligue. Le programme financé conjointement aide les joueurs et leurs familles en matière de santé mentale, problèmes de consommation ou autres difficultés.

McCarron, natif de Grosse Pointe dans le Michigan, a un but et une mention d’aide, ainsi que 21 tirs au but en 15 matchs cette saison.