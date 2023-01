(Elmont, New York) Ce sera peut-être la première fois qu’Alexander Romanov affrontera le Canadien, samedi soir, mais ce ne sera pas la première fois qu’il va frapper les joueurs du CH.

Jake Evans pourra passer le mot à ses coéquipiers. Romanov s’était joint au Canadien pendant les séries 2020, qui se déroulaient dans un environnement protégé en plein été à Toronto. À son tout premier entraînement avec l’équipe complète, le jeune défenseur qui avait alors 20 ans avait renversé Cale Fleury de façon plutôt autoritaire.

« S’il peut le faire à l’entraînement, il peut le faire dans un match avec les Islanders !, a lancé Evans, après l’entraînement matinal du Tricolore au UBS Arena. Je pense bien être prêt et alerte, mais il peut arriver de nulle part. »

Ce duel Canadien-Islanders sera effectivement le premier de Romanov contre l’équipe qui l’a repêché au 2e tour en 2018. Avec 14 points (un but, 13 passes), il connaît déjà sa meilleure saison offensive dans la LNH. Son rôle est toutefois semblable à celui qu’il avait à Montréal, c’est-à-dire qu’il joue une vingtaine de minutes par match, à forces égales et en désavantage numérique.

Romanov n’est toutefois pas le seul missile à tête chercheuse chez les Insulaires. Matt Martin, Cal Clutterbuck et Casey Cizikas, trois noms que l’on associe ensemble comme Angelo, Frédo et Roméo, forment encore et toujours le quatrième trio. Martin (141 mises en échec) est le plus violent du groupe, suivi par Clutterbuck (117) et Cizikas (93).

« Il faut savoir quand ils sont sur la glace. C’est un trio qui apporte beaucoup d’énergie et du rythme à l’équipe. On devra les forcer à jouer en zone neutre ou dans leur territoire. C’est un trio efficace en échec-avant », estime David Savard, qui les a connus comme rivaux de division quand il jouait à Columbus.

Hoffman encore laissé de côté

Martin St-Louis n’apportera pas de changement à sa formation, deux jours après une spectaculaire victoire face aux Predators. C’est donc dire que le vétéran Mike Hoffman sera laissé de côté pour une quatrième fois dans les cinq derniers matchs. Michael Pezzetta l’accompagnera dans les gradins.

St-Louis fera donc appel une nouvelle fois à une formation de 11 attaquants et 7 défenseurs. Cela signifie donc beaucoup de rotations dans les deuxième et troisième duo, puisque celui des vétérans Savard et Joel Edmundson est resté relativement intact jeudi.

Tant qu’on reste un gaucher avec un droitier, c’est assez facile de développer de la cohésion avec les autres défenseurs. J’ai pas mal joué avec [Jordan] Harris, on a beaucoup joué ensemble pendant les matchs préparatoires et on a développé quelque chose de bien. Justin Barron

Si les jeunes défenseurs-sauf Harris, qui a joué 21 minutes jeudi-ont dû sacrifier quelques présences, les attaquants se retrouvent forcément à jouer davantage afin de compléter le duo de Jonathan Drouin et Jesse Ylönen.

« Il n’y a pas un attaquant qui se plaindra d’obtenir une présence ou deux de plus », a rappelé Evans.

Un avertissement

Enfin, même si Cole Caufield a inscrit six buts à ses six derniers matchs, St-Louis n’est pas entièrement satisfait du trio qu’il forme avec Nick Suzuki et Kirby Dach. Ce qui agace l’entraîneur : la longueur de leurs présences.

Les trois comparses font en effet les présences les plus longues chez les attaquants du Canadien. Les présences de Suzuki durent en moyenne 56 secondes, 55 pour Dach et 54 pour Caufield. La plupart des attaquants se situent autour des 50 secondes, et parmi les membres permanents de l’effectif, Evans (47 secondes) présente la plus petite moyenne.

La différence peut sembler marginale, mais pour des joueurs qui sont rendus à plus de 800 présences, ce n’est pas anodin.

« Il faut qu’ils raccourcissent leurs présences, a prévenu St-Louis. Des fois, t’étires ta présence pour aller en attaque, tu penses que c’est un bon moment. Mais si tu n’as pas un surnombre, ça ne vaut pas la peine d’étirer ta présence parce que s’il arrive de quoi, tu n’as pas l’énergie pour revenir. Ensuite, t’es pris dans ta zone, ça donne des présences de 1 : 20, 1 : 30 et c’est long à récupérer. »