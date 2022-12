PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Denver) L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon fera un retour au jeu, samedi soir, contre les Maple Leafs de Toronto.

Associated Press

Son nom a été activé de la liste des blessés quelques heures avant la rencontre.

MacKinnon a manqué les 11 derniers matchs de l’Avalanche en raison d’une blessure au haut du corps. Il s’est blessé lors de la première période d’un match contre les Flyers de Philadelphie le 5 décembre.

Ses 26 aides au moment de la blessure le plaçaient à égalité pour le premier rang de la ligue. Il a également inscrit huit buts.

Le joueur de 27 ans a signé une prolongation de contrat de huit ans en août après avoir aidé l’Avalanche à remporter sa troisième Coupe Stanley de l’histoire du club.

L’Avalanche, qui a été victime de plusieurs blessures, reste privée des attaquants Gabriel Landeskog, Valeri Nichushkin, Darren Helm et Martin Kaut, ainsi que des défenseurs Bowen Byram et Josh Manson. Le gardien de but Pavel Francouz a également manqué les deux dernières rencontres des siens en raison d’une blessure au haut du corps.