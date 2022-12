Devante Smith-Pelly, qui a évolué pour le Canadien de 2014 à 2016, prend sa retraite du hockey.

L’attaquant de 30 ans en a fait l’annonce sur son compte Instagram, vendredi après-midi.

« J’ai décidé de mettre fin à ce chapitre de ma vie et de me retirer, écrit-il. Je suis reconnaissant pour l’opportunité que j’ai eu de vivre mon rêve de jouer dans la LNH. À travers ma carrière, j’ai expérimenté le plus bas des bas et le plus haut des hauts. »

« J’ai pu voyager dans des places que je ne pensais jamais visiter et jouer aux côtés de et contre certains des meilleurs joueurs de hockey au monde. Je suis tellement fier de dire qu’un jeune garçon de Scarborough, en Ontario, quitte en tant que champion de la Coupe Stanley. »

Smith-Pelly, qui n’a pas joué cette saison, a été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2010 par les Ducks d’Anaheim, avec lesquels il a évolué de 2011 à 2015. Il s’est ensuite joint au Canadien dans un échange impliquant Jiri Sekac. Il a disputé 66 matchs en deux saisons avec le Tricolore, récoltant 15 points.

L’Ontarien a ensuite joué avec les Devils du New Jersey pendant deux saisons, puis avec les Capitals de Washington. Il a eu un rôle important lors de la conquête de la Coupe Stanley des Capitals en 2018, inscrivant 7 buts et une passe en 24 matchs éliminatoires.

Depuis, Smith-Pelly naviguait d’une organisation à l’autre dans la Ligue américaine. Pendant les Fêtes la saison passée, il a signé un essai professionnel avec le Rocket de Laval, amassant 8 points en 24 matchs.

Dans son message, l’attaquant remercie chacune des villes dans lesquelles il a joué, puis sa famille, avant de s’adresser à Anthony et Chris Stewart, Wayne Simmonds et Joel Ward.

« Vous avez mené le passage pour ma génération et avez démontré que c’était possible d’y arriver à partir d’où nous venons. J’espère que j’ai eu le même impact sur les jeunes après moi. »