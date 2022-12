Alex Belzile a inscrit un but et une aide lors de la rencontre.

(Laval) Dans un duel où les joueurs québécois ont été à l’honneur, le Rocket de Laval a offert une victoire de 6-3 à ses partisans contre le Crunch de Syracuse, mercredi soir à la Place Bell.

La Presse Canadienne

Des neuf buts qui ont été inscrits de part et d’autre, sept sont venus de la palette de Québécois — quatre pour le Rocket et les trois du Crunch.

Chez les locaux, Alex Belzile et Joël Teasdale ont chacun récolté un but et une aide, tandis que William Trudeau et Olivier Galipeau ont profité de ce premier match depuis la pause des Fêtes pour inscrire leur premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey.

Rem Pitlick, avec un but et une aide, et Corey Schueneman ont aussi touché la cible pour le Rocket (11-15-4), qui a ainsi vengé sa défaite de 2-1 subie aux mains de ce même Crunch à Syracuse juste avant le congé de Noël.

L’attaquant Gabriel Bourque a amassé trois aides au cours du duel, tandis que Kevin Poulin a réalisé 29 arrêts.

Du côté des visiteurs, Alex Barré-Boulet a fait mouche deux fois, dont une fois en avantage numérique en troisième période, et Gabriel Fortier a inscrit son sixième de la saison. Malgré tout, le Crunch (13-10-4) a vu sa séquence victorieuse s’arrêter à quatre.

Après avoir accordé cinq buts sur 19 lancers, le gardien québécois Maxime Lagacé a été chassé de son filet lors du deuxième entracte. L’entraîneur-chef du Crunch, Benoît Groulx, a plutôt décidé d’envoyer Jack LaFontaine dans la mêlée pour le dernier tiers et il a bloqué 13 tirs.

Plus de 9000 spectateurs étaient présents à la Place Bell pour assister à cette rencontre. Les deux équipes croiseront à nouveau le fer sur la même patinoire vendredi soir.