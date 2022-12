(Tampa) Il y a souvent un petit air de déjà vu à chaque fois que le Canadien débarque en Floride dans le temps des Fêtes, ces dernières années en tout cas.

On ne sait trop pourquoi, mais c’est souvent par ici, dans ce chaud coin de pays où les esprits ont tendance à s’échauffer, que le Canadien vient se cogner le nez contre la dure réalité.

Comme mercredi soir à Tampa, par exemple.

L’an passé, c’est dans l’état de Tom Petty que les roues de l’autobus bleu blanc rouge ont commencé à débarquer, entre autres lors d’un match en pleine crise de COVID-19 à Sunrise, quand il ne restait plus personne sur le banc du Canadien, ou presque. C’est lors de ce match historique que Cam Hillis avait fait ses débuts dans la LNH, par ailleurs (on ne l’a pas revu depuis).

C’est donc avec beaucoup de nostalgie qu’on s’est mis à penser à autant de scènes féériques tout en voyant Brayden Point traverser la défense du Canadien au complet pour venir faire 3-0 Tampa Bay en fin de deuxième période, un but qui venait tout résumer.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Kaiden Guhle (21) a marqué le seul but du Canadien.

La rencontre s’est conclue avec une victoire du Lightning, par la marque de 4-1, mais là ne réside guère l’important. Le bout important, c’est que la réalité va encore rattraper ce club au même endroit, et au même moment du calendrier.

Aussi, si jamais ça vous avait échappé : le Canadien a fini la rencontre avec une fiche de 0 en 5 en avantage numérique. Ça aussi, c’est un problème.

On ne joue pas assez bien dans cet aspect du jeu. Notre jeu en avantage numérique est gênant en ce moment. Ça fait mal parce que les ratés en avantage numérique ont un effet sur le reste de notre jeu, et ça fait en sorte que c’est l’attaque en entier qui tombe en panne à cause de ça. Nick Suzuki

« Quand on ne marque pas, on a l’impression que plus rien ne fonctionne. Ça nous coupe complètement les jambes. Et nous devons absolument être bien meilleurs que ça. »

De toute évidence, cette panne offensive généralisée commence à déborder dans le département psychologique. Le dommage est « dedans la tête », pour citer Dave Hilton Jr, et il faudra que Martin St-Louis, jadis un marqueur dans son jeune temps, explique à ses joueurs comment on fait pour se sortir d’un tel bourbier quand personne n’est capable de la mettre dedans.

En même temps, la présente situation pourrait-elle vraiment être évitée ? Après tout, ceci est la Ligue nationale de hockey et non le monde merveilleux de Disney, et il n’y a aucune baguette magique qui pourrait masquer la réalité d’une unité défensive à cinq recrues.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Arber Xhekaj (72) et Ross Colton (79)

« Mais on ne peut pas voir ça comme un problème, a tenu à dire l’un de ces jeunes défenseurs, Johnathan Kovacevic. Imaginez si on se mettait à enchaîner des victoires avec cinq jeunes gars à la ligne bleue ? Ce serait incroyable et c’est de cette façon-là qu’il faut aborder les choses, je dirais. »

Ce bel optimisme de Kovacevic aurait avantage à être contagieux, parce qu’en ce moment, ce n’est pas la joie dans ce vestiaire. La musique qui retentissait des haut-parleurs en début de saison après les matchs a depuis fait place au lourd silence des défaites, seulement brisé par le bruit des sacs humides que chacun lance avec dépit sur un des charriots dans le corridor.

C’est aussi le bruit de la réalité, peut-on présumer.

Dans le détail

Cinq recrues à la ligne bleue du CH !

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Justin Barron

Le Canadien a fait mercredi soir à Tampa ce qu’il n’avait jamais fait de toute son histoire : amorcer un match avec cinq recrues en défense. Ainsi, Justin Barron, fraîchement rappelé de Laval, la veille, a disputé son premier match de la saison avec le Canadien—il avait pris part à cinq rencontres avec le club la saison dernière—aux côtés des Guhle, Kovacevic, Harris et Xhekaj. La dernière fois qu’un tel débarquement de recrues s’est produit à une ligne bleue dans la LNH, c’était en 2007, quand les Flyers de Philadelphie avaient envoyé sur la glace une formation à cinq recrues, incluant le défenseur québécois Alexandre Picard. Plus tôt en journée, Martin St-Louis, ne semblait pas trop se formaliser de cette situation. « On jouait déjà avec quatre défenseurs recrues, là, c’est un de plus » s’est-t-il contenté de répondre.

Brayden Point sonne la charge

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Brayden Point (21)

Ça n’a pas été long avant que les gars du Lightning ne s’imposent en ce beau et chaud mercredi soir à Tampa, et celui qui a sonné la charge se nomme Brayden Point. L’attaquant du Lightning a marqué deux buts pour faire 2-0 puis 3-0, et ensuite, on a senti que le match était déjà terminé. Entre autres, son deuxième but du match, où il a traversé la défense du Canadien, sera sans doute vu et revu souvent sur les écrans au cours des prochains jours. « C’est un gars tellement dominant et rapide que c’est très dur de l’arrêter, a noté le défenseur Johnathan Kovacevic. En même temps, quand on a trois ou quatre gars autour de lui comme ça, il faut aussi trouver une façon de l’arrêter… »

Bientôt pour Gallagher

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Brendan Gallagher a patiné avec un chandail régulier mercredi matin à Tampa, et il se rapproche d’un retour au jeu, selon ce que le Canadien a fait savoir. Le vétéran a regardé le match de mercredi soir du haut de la galerie de presse, en compagnie d’Evgenii Dadonov et Chris Wideman, tous deux retranchés de la formation. En plus de Gallagher, d’autres blessés se rapprochent (plus lentement) d’un retour chez le CH, soit Mike Matheson, David Savard et Sean Monahan. Les deux derniers ont d’ailleurs remis les patins cette semaine à Brossard.

Ils ont dit

Le Lightning n’est pas une équipe facile à affronter. Nick Suzuki a joué tout le match contre Point et Kucherov. Ils ne donnent pas beaucoup la rondelle s’ils l’ont. Ils sont calmes avec la rondelle. C’est une dure tâche, mais c’est comme ça que t’apprends. On va essayer d’arriver à ce niveau de jeu. Martin St-Louis

Nos ennuis en attaque nous affectent assurément entre les deux oreilles en ce moment… Nick Suzuki

Les jeunes défenseurs, on a vraiment tenté de donner le meilleur de nous. Je pense qu’on a bien joué dans l’ensemble, mais il y a eu quelques erreurs et ils en ont profité. Kaiden Guhle