(Tempe, Arizona) La manière et le résultat se confondent drôlement depuis quelques jours chez le Canadien.

Trois récentes défaites se sont succédé dans autant de scénarios différents. Une première au terme d’une performance positive, une deuxième après une triste déconfiture et une troisième en dépit d’un effort louable contre un adversaire trop fort.

En Arizona, lundi soir, « ce n’était pas beau », a convenu Martin St-Louis. Mais cette victoire de 3-2 en prolongation, personne n’allait la renier. « Le groupe savait à quel point on en avait besoin », a ajouté l’entraîneur-chef montréalais.

On ne fera pas grand cas de l’élégance – ou non – avec laquelle la Flanelle a amorcé son voyage dans l’ouest. Mais cette dualité entre la manière et la finalité est un thème drôlement important dans le grand ordre des choses pour le Tricolore.

Depuis son embauche, il y a bientôt un an, Martin St-Louis a souvent justifié les défaites par la priorisation du « processus » avant les résultats. Tel joueur éprouve des difficultés offensivement ? Peut-être, mais il peaufine d’autres éléments de son jeu. L’équipe a échappé un match qu’elle devait gagner ? Peut-être, mais elle a soigné certains détails spécifiques qui laissent croire en des jours meilleurs. Et cætera.

C’est cette vision à long terme qui donne à Martin St-Louis une dégaine plutôt détendue après certaines défaites. La plupart du temps, en tout cas.

Il arrive parfois que les priorités se nuancent. Et cette conception élastique de la primauté du « processus » sur les résultats s’est manifestée à travers deux joueurs dans la victoire en Arizona.

D’abord, Kirby Dach. Pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, celui-ci a amorcé un match au centre du deuxième trio, mais l’a terminé à l’aile droite de la principale unité, avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

D’un point de vue de résultats, la décision de St-Louis se défend parfaitement. « T’es dans une position où tu essaies de gagner un match en troisième période, a justement expliqué l’entraîneur, tard lundi soir. Tu essaies de te donner la meilleure chance possible. » Comme tout le monde, il sait à quel point Dach, Suzuki et Caufield « sont capables de bien jouer ensemble ».

Difficultés

À plus forte raison, au centre de Jonathan Drouin et de Juraj Slafkovsky, Dach avait connu, au cours des deux premières périodes, des moments horribles. Le site Natural Stat Trick calcule que, contre ce trio, les Coyotes ont obtenu huit chances de marquer de qualité contre aucune en à peine 6 min 22 s de jeu à cinq contre cinq.

Dans une moindre mesure, le trio de Josh Anderson, avec Caufield et Suzuki, était loin d’être transcendant lui aussi. L’ajout de Dach à ses deux camarades favoris a provoqué un effet instantané.

« On ne créait pas grand-chose et on perdait des rondelles en zone neutre, a reconnu Drouin à propos de son trio avec Dach et Slafkovsky. Martin n’aimait pas notre match, il a changé les lignes, et ç’a mieux été après. » Au centre d’Anderson et d’Anthony Richard, Drouin a en effet mieux paru.

« Comme entraîneur, il faut suivre ce que ton instinct te dit. C’est ce que j’ai fait », a justifié St-Louis.

Son instinct l’a bien servi. Ce fameux instinct de compétiteur, celui qui a fait sa renommée comme joueur et qui définira sa carrière d’entraîneur. Soit.

Or, cet instinct se butera tôt ou tard à des dilemmes inhérents au développement de ses jeunes joueurs. Ce n’est un secret pour personne : en acquérant Kirby Dach, la direction a payé cher afin de se renforcer au centre.

À court terme, le grand gaillard est l’indiscutable meilleur complément à Caufield et Suzuki dans toute la formation. Mais à moyen et long terme, si c’est au centre qu’on le voit, c’est au centre qu’on devra le fait jouer. Et c’est là qu’il devra montrer qu’il est à la hauteur lorsque la situation se corse. Comme lorsque le Tricolore a besoin d’un but en troisième période, par exemple.

Bon match de Richard

Les chances qu’on donnera à Anthony Richard au cours des prochains jours seront-elles aussi révélatrices de la manière dont St-Louis jonglera entre « processus » et résultat.

PHOTO JOE CAMPOREALE, USA TODAY SPORTS Anthony Richard et Jakob Chychrun

Son instinct, lundi, lui a dit d’arracher Richard au quatrième trio. Le jeune homme jouait avec énergie, et Slafkovsky n’en menait pas large. « Il se démarque, il couvre beaucoup de glace, offensivement et défensivement », a dit le pilote de son nouveau protégé, tout juste rappelé du Rocket de Laval. « Je me sentais bien, a quant à lui noté Richard. Je suis satisfait. »

Ce n’est pas un hasard si le Canadien a si longtemps tardé à rappeler le Québécois – ou n’importe quel autre joueur du Rocket, en fait. Si cette équipe était à la recherche de victoires, elle aurait facilement pu modifier sa formation. Par exemple en cédant temporairement un jeune défenseur pour promouvoir un attaquant, ou même en rétrogradant un vétéran identifié comme un « passager ».

Or, on a plutôt géré l’effectif de manière chiche. À preuve : le club est parti pour trois matchs dans l’ouest des États-Unis avec un seul réserviste en attaque et aucun en défense. Il arrivera ce qu’il arrivera.

Richard, soudain, peut changer la donne. S’il accumule des points, se servira-t-on de lui pour montrer l’exemple, et ce, au détriment de vétérans qui possèdent des contrats à un seul volet de la LNH, mais qui n’aident pas l’équipe à gagner des matchs ? Ou bien gardera-t-on le statu quo afin de prioriser le « processus » ?

Ce type de dilemmes chatouillera certainement l’instinct de Martin St-Louis. Il ne fait de doute pour personne qu’il marche main dans la main avec la direction dans la reconstruction de l’équipe, qui implique de prendre quelques pas de reculs avant de mieux avancer dans le futur.

Mais perdre n’est pas dans son ADN. Et forcément, certains soirs, s’il voit la porte s’ouvrir devant lui, sa nature profonde lui dictera certaines décisions.

On l’a vu lundi. Et on le verra certainement encore.

En hausse Kaiden Guhle PHOTO JOE CAMPOREALE, USA TODAY SPORTS Kaiden Guhle Un match dans lequel il a montré l’étendue de son talent. Convaincant en défense, il a aussi fait la majorité du travail sur le but de Caufield au premier tiers. En baisse Juraj Slafkovsky Une mauvaise punition en première période et une rondelle perdue sur le but de Schmaltz : sa rétrogradation sur le quatrième trio était prévisible. Et il a encore subi une violente mise en échec alors qu’il avait la tête basse. Ça devient récurrent. Le chiffre du match 38 Les Coyotes ont eu besoin de moins de minutes pour décocher 33 tirs et établir un sommet d’équipe cette saison pour un match entier. Avant la rencontre, ils étaient derniers de la LNH avec une moyenne de 24 tirs par joute. Au total, lundi, ils en ont obtenu 39.

Ils ont dit

Ce n’était pas un match parfait, et on le sait. Il y avait aussi d’autres circonstances. On a joué à 20 h, il était 22 h chez nous, et on a eu un vol de 5-6 heures hier. Je trouve qu’on s’est améliorés plus le match avançait. […] Notre meilleure période a été la prolongation. Martin St-Louis

Depuis que [Jonathan Drouin] est revenu de sa blessure, il joue du hockey comme on sait qu’il est capable d’en jouer. Je suis content pour l’équipe, mais encore plus content que lui. Martin St-Louis

Je n’ai pas encore regardé les textos de mon père, mais d’après moi, il va me dire que j’ai été trop généreux. Il me le dit depuis novice. J’étais un passeur avant, alors c’est sûr que quand ça va vite, tu penses à faire un jeu. […] Dans la Ligue américaine, 10 fois sur 10, je vais lancer [dans cette situation]. Anthony Richard, à propos d’une passe qu’il a faite à Joel Armia

On commence notre voyage avec deux points, et on s’en va au Colorado pour affronter une très bonne équipe. Il reste deux matchs avant Noël, on va tout donner. Jonathan Drouin

On a offert un très haut niveau de compétition. Des fois, on essaie de trop en faire, mais ce soir, ce n’était pas le cas. On a joué selon nos forces. […] Quand tu fais ça, t’as des chances de gagner. […] C’était notre meilleur match de l’année sur le plan offensif. André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes