L’absence de Mike Matheson aura finalement été de courte durée. Le défenseur reviendra dans la formation du Canadien samedi soir, à l’occasion de la visite du Lightning de Tampa Bay.

Selon la version officielle, Matheson a raté les quatre derniers matchs en raison d’une « blessure au bas du corps ». Dans ses propres mots, c’était « quelque chose au bas du corps qui n’arrêtait pas de faire mal », a-t-il expliqué après l’entraînement matinal de samedi.

Son retour arrive à point pour le CH, qui a montré une fiche de 1-3-0 en son absence. La seule victoire a été acquise en tirs de barrage et les Montréalais ont été limités à sept buts dans ces quatre rencontres.

Dans une équipe qui compte peu de défenseurs doués offensivement, Matheson présente en effet un profil différent de ses collègues défenseurs. Le Montréalais a amassé six points en neuf matchs, mais a aussi montré un différentiel de -4.

« Il génère beaucoup d’attaque, a fait valoir Jordan Harris, son partenaire pour le match de samedi. Il dirige l’avantage numérique. Il a vraiment été excellent en transition et pour appuyer l’attaque. Je pense qu’il est rendu à environ cinq échappées cette saison ! »

Ce qui est impressionnant, c’est sa capacité à appuyer l’attaque et à revenir rapidement. Peu de gars font ça. Et il choisit son moment pour appuyer l’attaque. Il ne court pas comme une poule sans tête. Il est comme un animal qui chasse, il utilise sa vitesse au bon moment. Johnathan Kovacevic

Matheson simplifiera aussi la gestion de l’avantage numérique, dont la première unité était composée de cinq attaquants, ces derniers matchs. Matheson est employé dans toutes les situations et son temps d’utilisation moyen s’élève à 24 min 25 s.

Nouveaux trios

Chris Wideman sautera son tour en défense, avec le retour de Matheson. Wideman sera accompagné d’Evgenii Dadonov sur la passerelle.

Le retrait de Dadonov n’est qu’un des nombreux changements à prévoir à l’attaque. St-Louis tentera une nouvelle expérience avec Kirby Dach, qui formera un trio avec Jonathan Drouin et Juraj Slafkovsky. C’est Josh Anderson qui remplacera Dach aux côtés des inséparables Nick Suzuki et Cole Caufield.

St-Louis a justifié sa décision en disant vouloir « gérer » davantage la position de centre, à l’approche d’une série de sept matchs à l’extérieur, où il n’aura pas le dernier mot dans les changements de trio.

« On voulait plus de profondeur sur chaque trio. Jo et Dacher [Drouin et Dach] peuvent s’aider aux mises au jeu. J’ai bien aimé Jo au centre dans les deux derniers matchs. Ce sont deux gars offensifs, et Slaf [Slafkovsky] amène de la pesanteur et du jeu nord-sud. »

Ces différents changements font aussi en sorte que Jake Evans retourne au sein du quatrième trio. Les minutes supplémentaires qu’il obtient depuis la blessure à Sean Monahan ne lui ont pas pour autant permis de finalement briser la glace. Après 30 matchs, Evans n’a toujours pas marqué. Il compte cinq passes.

Jake Allen défendra le filet du Canadien. Il sera opposé à Andrei Vasilevskiy.