Le Championnat mondial junior s’ouvrira dans une dizaine de jours. L’exclusion du jeune centre Owen Beck de l’équipe canadienne a constitué une surprise, mais Joshua Roy, Filip Mesar, Oliver Kapanen et sans doute Lane Hutson et Adam Engstrom représenteront le Canadien.

Leur présence à ce prestigieux tournoi sera-t-elle garante de leur avenir dans la LNH ? Et l’exclusion de Beck annonce-t-elle un avenir moins rose ? Non, évidemment.

Mais par curiosité, amusons-nous à retracer le parcours, ou l’absence, des membres de l’édition actuelle au Championnat mondial junior.

Nick Suzuki

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Nick Suzuki

Le capitaine du Canadien n’a pas eu l’honneur d’être choisi au sein de l’équipe canadienne à 18 ans, malgré une saison de 96 points à Owen Sound l’année précédente. Il a été retenu à 19 ans, en 2018-2019, mais dans un rôle modeste, à l’aile droite d’un troisième trio complété par Jaret Dolan-Anderson au centre et Alexis Lafrenière, alors âgé de 17 ans. Les vedettes à l’attaque de l’équipe s’appelaient Morgan Frost, Maxime Comtois et Cody Glass. Suzuki a été limité à trois aides en cinq matchs.

Cole Caufield

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield

Caufield a représenté les Américains deux fois, mais a été l’objet de critiques après les deux tournois. Il était encore jeune la première année, en 2020, et limité à deux petits points en cinq matchs. Les attentes étaient beaucoup plus grandes l’année suivante, à l’aube de ses 20 ans, mais ses deux buts et trois aides en cinq matchs en ont déçu plusieurs même s’il avait obtenu de bonnes chances de marquer dans le tournoi. Le deuxième trio qu’il formait avec Matt Beniers et Matt Boldy n’avait jamais décollé, tandis que Trevor Zegras avait survolé la compétition avec 18 points en sept matchs.

Kirby Dach

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kirby Dach

Troisième choix au total en 2019, déjà dans la LNH avec Chicago, Dach devait être la grande star de l’équipe canadienne pour le tournoi de 2020, à la suite du prêt gracieux de Chicago, mais une blessure au poignet subie lors d’un match préparatoire contre la Russie a mis fin à son tournoi et contraint à subir une délicate intervention chirurgicale. Cette blessure a retardé sa progression. Dach venait d’être nommé le capitaine.

Sean Monahan

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sean Monahan

Monahan a fait partie du premier groupe de joueurs retranchés avec Adam Pelech, Derrick Pouliot, Francis Beauvillier et Tyler Graovac à son premier camp à 18 ans, en 2012, et il n’était plus disponible l’année suivante puisqu’il a entamé sa carrière dans la LNH avec les Flames de Calgary à 18 ans. Des membres ou anciens membres du Canadien, Jonathan Drouin, Phillip Danault et Xavier Ouellet y étaient l’année où Monahan a été retranché. Les deux derniers étaient néanmoins plus vieux et expérimentés.

Christian Dvorak

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Dvorak était un joueur offensif dans les rangs juniors. Il a amassé 230 points en 125 matchs à ses deux dernières saisons à London, dans la Ligue junior de l’Ontario, en compagnie d’un certain Mitch Marner. Il a représenté les Américains, son pays de naissance, en 2016, au sein d’un puissant club composé entre autres d’Auston Matthews, Matthew Tkachuk et Zach Werenski. Il formait généralement un trio avec Sonny Milano et Anders Bjork et a amassé huit points en sept matchs. Les Américains ont été éliminés par les Russes en demi-finale et Dvorak avait marqué le seul but de son club.

Kaiden Guhle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

Guhle était déjà un pilier en défense à 18 ans pour l’entraîneur André Tourigny en 2021, et l’un des rares joueurs de cet âge au sein de l’équipe, au sein d’un duo avec Justin Barron, aujourd’hui avec le Rocket de Laval. Il avait obtenu trois points en sept matchs, mais était surtout employé à cinq contre cinq et dans un rôle défensif. On l’a nommé capitaine l’année suivante, il y a un an, mais le tournoi a été interrompu en raison de la COVID. Le Canadien l’a sagement retiré du tournoi repris l’été dernier afin qu’il soit en pleine forme pour le camp d’entraînement.

Juraj Slafkovsky

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Match Ducks c. Canadien

Le premier choix au total de la LNH l’été dernier a participé une première fois à ce tournoi en 2021, à l’âge de seulement 16 ans, au sein d’une très jeune équipe slovaque, qui comptait aussi deux autres joueurs de son âge, Simon Nemec et Filip Mesar. Il a été blanchi en cinq matchs ; son équipe a marqué seulement sept buts en cinq rencontres. La Slovaquie a remporté un seul match, 1-0 contre la Suisse, mais tenu le coup contre le Canada avec une défaite honorable de 3-1. Ça annonçait un avenir prometteur. Slafkovsky y était l’année suivante, mais faisait ses valises après deux matchs en raison de la pandémie.

Jordan Harris

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jordan Harris

Harris, choix de troisième ronde du Canadien en 2018, a été sélectionné à sa dernière année d’admissibilité, en 2020. Il formait une solide deuxième paire avec l’espoir des Sabres Mattias Samuelsson. Fait à noter, il y jouait du côté droit, où le Canadien a tenté de le placer au camp d’entraînement, sans succès. Parmi les autres défenseurs de l’équipe cette année-là, outre Harris et Samuelsson, seul K’Andre Miller est un régulier dans la LNH. Cam York et Zac Jones sont ballotés entre la Ligue nationale et les mineures, Ty Emberson et Spencer Stastney sont dans la Ligue américaine à temps plein.

Josh Anderson

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Josh Anderson

Anderson n’était pas un grand producteur de points dans les rangs juniors, d’où sa sélection plus tardive, au 95e rang, en quatrième ronde, par Columbus en 2012. Il a néanmoins été sélectionné au sein de l’équipe en 2014, et joué un rôle modeste au sein d’un trio en compagnie de Kerby Rychel et Frederik Gauthier. Anderson, un seul point en sept matchs au cours du tournoi, est le seul membre du trio à s’être accroché à la LNH. Les six premiers attaquants du club cette année-là étaient Bo Horvat, Sam Reinhart, Scott Laughton, Curtis Lazar, Nic Petan et un certain Connor McDavid.

Mike Hoffman

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Mike Hoffman

Hoffman était un joueur énigmatique dans les rangs juniors, ne l’est-il pas toujours, et il a été rescapé par Guy Boucher une fois à Drummondville en 2008. Il a été repêché en cinquième ronde seulement par Ottawa et est même passé par l’ECHL en début de carrière. Dans le contexte, il n’a jamais été dans les plans du Canada.

Brendan Gallagher

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Même s’il a constitué un modeste choix de cinquième ronde par le Canadien en 2010, malgré son manque de vitesse et sa petite taille, Gallagher a finalement été retenu à 19 ans par l’équipe canadienne. On ne l’a pas regretté. Il a obtenu six points en autant de rencontres en 2012. Même s’il constituait le meilleur marqueur en Ontario, on avait boudé Tyler Toffoli au profit d’attaquants comme Quinton Howden, Brett Connolly, Michaël Bournival, Freddie Hamilton et Devante Smith-Pelly. Le Canada avait remporté le bronze. Les Canadiens ont perdu contre les Russes en demi-finale malgré trois points de Gallagher.

David Savard

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Savard

Défenseur repêché un peu sur le tard, au quatrième tour en 2009, né sur le tard, un late dans le jargon du hockey, David Savard n’a jamais été sélectionné par l’équipe canadienne junior. Ça ne l’a pas empêché d’être déjà dominant dans la Ligue américaine à 20 ans. Alex Pietrangelo, Ryan Ellis, Travis Hamonic, Marco Scandella, Calvin de Haan, Colten Teubert et Jared Cowen étaient les défenseurs canadiens à sa dernière année d’admissibilité. Les deux derniers n’ont pas percé, ou à peine.

Arber Xhekaj

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Arber Xhekaj

Jamais repêché dans les rangs juniors ni dans la LNH, Xhekaj n’a évidemment jamais été sur les radars.

Mike Matheson

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mike Matheson

Même s’il a constitué un choix de première ronde en 2012, 23e au total, malgré sa mobilité, Matheson, qui a choisi de poursuivre son apprentissage à Boston College, n’a jamais été choisi par les programmes de l’équipe canadienne junior.

Evgenii Dadonov

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Evgenii Dadonov

Dadonov a participé à deux Championnats mondiaux juniors avec la Russie, en 2008 et 2009. Il y a amassé sept points en autant de rencontres à sa deuxième participation, au sein d’un club mené par Nikita Filatov, dont la carrière dans la LNH a été de courte durée malgré sa sélection au sixième rang par Columbus en 2008.

Jonathan Drouin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jonathan Drouin

Troisième choix au total en 2013 par Tampa, Drouin y a pris part deux fois. À 18 ans seulement, il y tenait même un rôle offensif tandis que Nathan MacKinnon était confiné à un poste de centre de quatrième trio ! Drouin a été encore meilleur l’année suivante, avec neuf points en sept matchs, mais cette fois MacKinnon n’y était pas, déjà retenu dans la LNH.

Jake Allen

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Jake Allen

De mauvais souvenirs pour Allen. Il avait connu un match extrêmement difficile en finale du tournoi contre les Américains en 2010 et certains se demandaient même s’il allait se remettre de sa contre-performance. Le gardien américain avait lui aussi connu des difficultés dans cette rencontre remportée 6-5 par les États-Unis. Mais comme Allen, Jack Campbell a connu une belle carrière par la suite…

Joel Armia

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Joel Armia

Armia a représenté la Finlande à trois reprises, dont une première fois à 16 ans. Difficile de croire aujourd’hui que ce jeune prodige a été repêché au 16e rang total en 2011 par Buffalo. À son dernier tournoi, en 2013, Armia a amassé 12 points en 6 matchs, devant Teuvo Teravainen, Alexander Barkov et Artturi Lehkonen, plus jeunes que lui cependant.

N’ont également pas participé à cette prestigieuse compétition Johnatan Kovacevic

Jake Evans

Chris Wideman

Joel Edmundson

Rem Pitlick

Michael Pezzetta

Samuel Montembeault

Le meilleur des deux mondes !

En analysant la situation froidement, le Canadien a eu le meilleur des deux mondes, jeudi soir contre Anaheim. Il a perdu contre le pire club de la LNH, certes, mais le match a été serré malgré une mauvaise performance du CH, Cole Caufield a marqué deux buts, les jeunes ont encore joué à profusion, Jordan Harris a ajouté un autre point, son cinquième à ses six derniers matchs, et Montréal non seulement recule au classement, mais voit l’écart avec la queue se rétrécir avec les victoires des Flyers, des Sabres et des Blues.

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le Canadien repêcherait au 10e rang avec son propre choix et au 13e rang avec le choix des Panthers, encore défaits jeudi. Le sixième rang en prévision du repêchage est toujours dans la mire puisque Philadelphie est à seulement trois points de Montréal.