(Tempe, Arizona) Alors que l’arrivée d’Anthony Richard est susceptible d’insuffler de l’énergie après trois défaites de suite, le Canadien s’est envolé avec une formation minimaliste pour son voyage de trois matchs loin de Montréal.

L’équipe a révélé que le défenseur Michael Matheson était resté à la maison. Ralenti par une blessure au « bas du corps », il s’absentera pour « une durée indéterminée ». Les malchances s’accumulent pour celui qui n’a disputé que 10 des 31 matchs du CH jusqu’ici. Une blessure à l’abdomen subie au camp d’entraînement l’a privé des 17 premières rencontres. Une deuxième blessure, non divulguée celle-là, lui a fait manquer quatre autres duels. Son retour, samedi dernier, n’aura duré qu’un match.

En son absence, le Tricolore ne compte donc que sur six défenseurs en santé. Ceux-ci, logiquement, seront tous en uniforme ce lundi soir en Arizona contre les Coyotes.

Le joueur de centre Sean Monahan n’a pas suivi l’équipe sur la route lui non plus, ce qui signifie qu’un seul attaquant sera laissé de côté. C’est Michael Pezzetta qui a été le malheureux élu, ce qui signifie qu’Anthony Richard, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, sera de la partie.

Il s’agira pour lui d’un troisième match dans la LNH, mais d’un premier dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il n’a pas joué à ce niveau depuis trois ans.

Le Québécois complétera le quatrième trio, à la gauche de Jake Evans et de Joel Armia. Cette chance qui lui est offerte récompense la forte campagne qu’il connaissait jusque-là sur le plan offensif avec le Rocket, dont il est le meilleur marqueur avec 31 points en 27 matchs.

Calme et visiblement en pleine possession de ses moyens, Richard a avoué qu’il s’attendait depuis un moment à être rappelé, encore qu’il s’efforçait de ne pas se torturer avec l’attente. À 25 ans, vu son expérience, il savait « que c’était une question de temps », a-t-il affirmé.

Il a avoué être fébrile – « c’est normal, la LNH c’est un rêve de jeunesse, tu veux bien faire » –, mais ne pas être trop nerveux. Le fait qu’il ait déjà touché à la LNH contribue à atténuer l’effet de nouveauté.

Celui dont la rapidité est le principal atout se dit prêt à jouer un rôle autant offensif que défensif, selon ce qu’on lui demandera. « Mon style peut s’adapter », a-t-il précisé.

« Je suis capable de jouer dans le trafic, d’être dur sur la rondelle et d’aller dans les coins, a-t-il énuméré. Si on me donne la chance de me prouver offensivement, j’ai les capacités de le faire. » À preuve, à Laval, il a marqué 18 buts en seulement 27 matchs, surpassant déjà ses 17 buts en 71 matchs de la saison dernière.

Après l’entraînement matinal, le défenseur Jordan Harris soulignait « l’énergie » que transportait Richard avec lui. « On sera tous derrière lui ce soir », a-t-il promis.

« Un peu de confiance et de touche offensive ne nous feront pas de mal », a quant à lui lancé Jake Evans.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis n’a pas parlé longuement de son nouveau joueur, soulignant qu’il « amène de la vitesse » et que, vu ses succès dans la Ligue américaine, « il méritait de se faire rappeler ».

St-Louis a toutefois assuré que Richard aurait la chance de « forcer la main des entraîneurs ».

« C’est à lui de prendre la balle et de ne plus la redonner, a-t-il imagé. Je suis sûr qu’il est emballé. J’ai hâte de voir ce qu’il peut nous apporter. »

Samuel Montembeault défendra le filet du Canadien pour cette rencontre qui s’amorcera à 22 h, heure du Québec.