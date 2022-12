Juraj Slafkovsky doit prendre des décisions plus rapidement, affirme Martin St-Louis

(Brossard) Juraj Slafkovsky a fait éclater de rire la poignée de journalistes installés devant son casier lundi soir, affirmant que même sa mère lui envoyait des messages textes pour lui dire de tirer plus souvent.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le Slovaque âgé de 18 ans a décoché trois tirs au but dans la victoire en fusillade de 2-1 du Tricolore face aux Flames de Calgary, lundi. C’était seulement la cinquième fois en 23 matchs qu’il défiait le gardien adverse au moins trois fois.

Questionné à ce sujet mardi, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a tenu à nuancer le message qu’il dit à son poulain.

« Si vous vous concentrez seulement à tirer plus, allez-vous vraiment faire le meilleur jeu ? Je crois qu’il est plus important qu’il se concentre à réfléchir plus vite, a expliqué St-Louis. Ce n’est pas une question de choisir entre tirer ou passer la rondelle. C’est une question de prendre la décision rapidement.

« Dans la LNH, ça va tellement vite. Vous devez réfléchir rapidement et prendre une décision. Je ne pense donc pas qu’il doit tirer plus, mais plutôt prendre des décisions plus rapidement », a-t-il ajouté.

Malgré cet aspect critique, St-Louis a encore une fois fait l’éloge du premier choix au dernier repêchage, alors que Slafkovsky continue de trouver ses repères dans la cour des grands.

« Nous essayons de penser à long terme avec lui, dans l’espoir de l’aider à devenir le joueur que nous croyons qu’il peut devenir, a souligné St-Louis. Il va y avoir des hauts et des bas, mais quand nous croyons qu’il est prêt à prendre plus de responsabilités, nous lui en donnons plus. »

Slafkovsky obtient notamment de plus en plus de présences en avantage numérique. St-Louis a noté que cela permettait au jeune attaquant de toucher plus souvent à la rondelle, ce qui l’aide à gagner en confiance.

L’entraîneur montréalais continue aussi d’apprécier la candeur de Slafkovsky.

« Il est un joueur intense, mais il y a aussi un côté léger à sa personnalité, a-t-il affirmé. Il ne se prend pas trop au sérieux. Il sait quand il commet une erreur. Il est facile à diriger, car il est très réceptif à nos conseils.

« Il est affamé et veut devenir le joueur qu’il sait qu’il peut devenir. Il est conscient du travail à faire pour y arriver et ça rend notre boulot agréable », a renchéri St-Louis.

Slafkovsky a récolté un but et trois aides à ses six derniers matchs. Il totalise quatre buts et cinq aides en 23 parties cette saison.