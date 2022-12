Hockey Canada a annoncé lundi sa liste de candidats pour pourvoir les neuf postes vacants de son conseil d’administration pour un mandat d’un an.

La Presse canadienne

Les membres de l’organisation tiendront un vote samedi sur l’acceptation ou le rejet de la liste complète, qui comprend cinq femmes et quatre hommes.

Le conseil d’administration de Hockey Canada a démissionné en bloc, en octobre, à la suite de sa gestion désastreuse des allégations d’agression sexuelle contre d’anciens membres de deux de ses équipes nationales juniors.

Hugh L. Fraser, juge à la retraite ayant près de trois décennies d’expérience à la Cour de justice de l’Ontario, a été nommé président du conseil.

M. Fraser, qui est né à Kingston, en Jamaïque, et a grandi à Kingston, en Ontario, est arbitre au Tribunal arbitral du sport depuis 1995 et a fait partie du premier tribunal ad hoc aux Jeux olympiques de 1996.

Cassie Campbell-Pascall, qui a participé trois fois aux Jeux olympiques et a été capitaine de l’équipe féminine du Canada qui a remporté des médailles d’or en 2002 et 2006, fait partie des huit membres du conseil nommés.

Les autres sont : les Québécois Jonathan F. Goldbloom et Julie Duranceau, de même que Grant Borbridge, Dave Evans, Marni Fullerton, Marian Jacko et Andrea Poole.

Julie Duranceau, née à Montréal, est une avocate expérimentée et une médiatrice accréditée en matière civile, commerciale, du travail et de la famille. Mme Duranceau a débuté sa carrière en tant qu’avocate plaidante au sein du cabinet d’avocats Stikeman Elliott. Elle s’est ensuite jointe au Centre de règlement des différends sportifs du Canada en tant que facilitatrice de règlements. Depuis 2006, elle a agi comme enquêtrice à la suite de plaintes de harcèlement en milieu de travail et dans l’industrie du sport.

Jonathan Goldbloom, qui vit à Montréal, est pour sa part un spécialiste des communications qui a acquis de l’expérience dans les secteurs public et privé. En tant qu’associé fondateur d’Avenue Strategic Communications Inc., Goldbloom a obtenu plusieurs mandats dans le domaine du sport au Canada, notamment la candidature réussie du Royal Montreal Gold Club pour accueillir la Coupe du Président, ainsi que l’assistance à la gestion de crise de Canada Hippique. M. Goldbloom est actuellement membre du conseil d’administration de VIA Rail.

« Nous sommes reconnaissants envers les 550 candidats qui ont postulé pour aider à guider le changement à Hockey Canada, a déclaré Michael Bruni, président du comité de nomination. Les candidats que nous avons proposés représentent ce qu’il y a de mieux dans la société canadienne : ils réunissent les connaissances et l’expérience nécessaires pour créer une nouvelle ère du hockey axée sur la gouvernance et l’évolution culturelle. »

Le conseil aura un mandat spécial d’un an, conformément à une recommandation de l’ancien juge de la Cour suprême, Thomas Cromwell.

Hockey Canada ajoute : « S’il est élu par les membres de Hockey Canada, le conseil sera responsable, transparent et veillera à ce que Hockey Canada soit une organisation dont les Canadiens peuvent être fiers. On s’attend à ce que l’une des premières priorités du conseil soit d’entamer la recherche d’un nouveau chef de la direction pour diriger l’organisation et de se concentrer sur l’établissement de la confiance, la gouvernance et l’évolution culturelle. »