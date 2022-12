Des partisans du Canadien s’offusquent ces derniers jours de l’absence du défenseur Logan Mailloux parmi les invités au camp de l’équipe canadienne junior.

L’entraîneur adjoint de la formation nationale, Stéphane Julien, du Phoenix de Sherbrooke, a fait réagir davantage en affirmant mardi sur les ondes de la station BPM Sports que le nom du premier choix du CH en 2021 n’avait même pas été évoqué dans les discussions.

Peut-être Hockey Canada a-t-il cherché à éviter un scandale supplémentaire en n’invitant pas le jeune homme à tenter sa chance. Mais aurait-il été invité s’il avait un parcours sans tache ? Rien ne l’assure.

Il importe ici de ne pas perdre son sens critique parce qu’il a subi les conséquences d’un geste commis il y a quelques années (un crime nettement, mais nettement moins grave que celui dans lequel se retrouvent des joueurs de la formation canadienne de 2018, faut-il le souligner par souci d’équité envers lui).

Mailloux a 19 points en 21 matchs à London, dans la Ligue junior de l’Ontario, certes. Et des séquences comme celle qui circule depuis mardi, où on le voit déjouer quatre joueurs adverses pour marquer, soulèvent les passions.

Certains ont même osé le comparer ce jeune homme de 19 ans à Brent Burns, l’un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération avec presque 800 points en carrière en 1277 matchs, en commentant le jeu. Ce même Burns qui, à 18 ans, jouait déjà dans la LNH. Allo les attentes ?

Mailloux demeure un espoir intéressant, surtout au plan offensif. JE RÉPÈTE, MAILLOUX DEMEURE UN ESPOIR INTÉRESSANT, SURTOUT AU PLAN OFFENSIF. Il a peu joué ces dernières années et il a des carences importantes à corriger, entre autres au chapitre de la mobilité latérale et du démarrage en patin arrière, ce que des séquences comme celle évoquée ci-haut ne montrent pas. Ni celles où on le voit marquer des buts à l’aide de son puissant tir frappé.

Pour analyser son jeu et obtenir un portrait global, il faut le voir dans toutes les situations. Oser déjà affirmer qu’il deviendra un défenseur supérieur à Kaiden Guhle demeure une prédiction extraordinairement audacieuse.

Guhle produisait au moins autant offensivement à son âge dans les rangs juniors tout en étant largement supérieur au plan défensif. Il faut appeler un chat un chat.

Onze défenseurs ont plus de points que lui dans la Ligue junior de l’Ontario, dont sept plus jeunes que lui, et un autre né une semaine avant. Avant de parler de domination offensive outrageuse dans les rangs juniors, il faudra repasser.

Au sein de sa propre équipe, Oliver Bonk a autant de points que lui, en cinq matchs de moins. Mais il a 17 ans…

Des recruteurs de la LNH ont aussi confié au très respecté collègue Stéphane Leroux, de RDS, que Mailloux pourrait devenir le meilleur défenseur de la cuvée 2021 après Owen Power. Ne tirons pas sur le messager, surtout avec sa feuille de route en carrière.

Mais rappelons que Luke Hughes, 17 points en 18 matchs à l’Université Michigan, et meilleur défenseur de l’équipe américaine junior, et Simon Edvinsson, déjà dans la Ligue américaine au sein du club-école des Red Wings, et déjà 9 points en 15 matchs, sont de cette cuvée. Detroit a refusé de prêter Edvinsson à la Suède en prévision du Championnat mondial junior.

Sans oublier Brandt Clarke, un défenseur droitier repêché au 8e rang, qui sera sans doute prêté à l’équipe canadienne pour ce championnat après avoir disputé neuf matchs à Los Angeles cette saison, à la suite d’une saison de 59 points en 55 matchs à Barrie l’an dernier, à 18 ans.

Logan Mailloux est-il victime d’une injustice de la part de Hockey Canada ? Il faut regarder ailleurs. Montréal et le Canadien ne constituent pas le centre de l’univers.

Christian Kyrou, un défenseur droitier comme lui, choix de deuxième ronde de Dallas en 2022, a 35 points en 25 matchs à Erie. Il n’a pas été invité.

Corson Ceulemans, un droitier de 6 pieds 2 pouces repêché six rangs avant Mailloux en 2021, a 11 points en 13 matchs à l’Université du Wisconsin, dans la NCAA, une ligue beaucoup plus difficile pour un jeune de 19 ans. Pas invité. Denton Mateychuk, 12e choix au total par Columbus en 2022, 28 points en 24 à Moose Jaw, pas invité.

Ty Nelson, 18 ans, choix de troisième ronde de Seattle en 2022, droitier aussi, 31 points en 26 matchs à North Bay, pas invité.

Certains y verront ici une attaque personnelle envers Mailloux en raison de son erreur de jugement. Mais posons la question : a-t-on le droit d’analyser les forces et faiblesses d’un espoir, de modérer les attentes envers certains, comme on le fait aussi dans le cas de Filip Mesar, Jayden Struble, Riley Kidney, Joshua Roy, Mattias Norlinder et Luke Tuch, ou faut-il désormais tout mettre sur le dos des évènements négatifs survenus plus tôt dans sa vie ?

Parlons un peu de Vitek Vanecek…

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gardien Vitek Vanecek

Les Devils du New Jersey voient enfin leurs jeunes Jack Hughes, Nico Hischier et compagnie éclore, et leur jeu collectif leur confère le premier rang du classement général, mais parmi les bonnes décisions prises par le DG Tom Fitzgerald cet été, l’embauche du gardien Vitek Vanecek pour trois ans et 10,2 millions. Vanecek a obtenu son deuxième blanchissage de la saison, mardi contre les Blackhawks. Il porte sa fiche à 12-2-1, avec une moyenne de 2,10 et un taux d’arrêts de .922. De quoi rendre les Sabres et les Sénateurs jaloux…