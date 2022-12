Ça n’arrête plus de bien aller pour Jordan Dumais.

Pas plus tard que le 25 novembre, l’attaquant des Mooseheads d’Halifax a signé son premier contrat dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets de Columbus. À peine une semaine et demie plus tard, le voilà qu’il est invité au camp d’Équipe Canada junior.

« C’était toujours un de mes rêves, dit le jeune homme à La Presse au bout du fil. [Tout le début d’]année, quand je savais que j’étais dans les conversations, c’était cool pour moi. »

Quiconque suit un peu l’actualité de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n’aura pas vraiment été surpris de voir le nom de Dumais parmi ceux des 16 attaquants invités au camp de sélection. Le natif de L’Île-Bizard a explosé offensivement l’année dernière, récoltant 109 points en 68 matchs. Ce rendement lui a valu d’être sélectionné au troisième tour par les Blue Jackets de Columbus en juin dernier.

Cette saison, l’athlète de 18 ans a repris là où il avait laissé et continue de faire des ravages au sein du circuit Courteau. En 25 rencontres, il comptabilise 54 points, ce qui le place au premier rang des marqueurs de la LHJMQ et au deuxième rang de ceux de toute la Ligue canadienne de hockey, tout juste derrière... Connor Bedard (64 points en 28 matchs).

C’est un travail acharné qui porte ses fruits. J’ai travaillé plus fort que jamais l’été dernier. Notre équipe joue bien, ça aide beaucoup. Tout va bien en ce moment. Jordan Dumais

« [L’invitation], c’est comme une récompense, à ce point-ci de la saison, soutient Dumais. C’est plaisant, de se faire reconnaître comme ça. En plus, le tournoi est à Halifax, alors ce sera vraiment bien. »

Bien sûr, sa place dans l’équipe est loin d’être acquise, surtout qu’il fera partie des plus jeunes. « Je vais jouer ma game », lance-t-il simplement.

Quand on lui demande, à la blague, si ça l’ennuierait de rater le temps des Fêtes en famille, le jeune homme répond dans un petit rire : « Non, ça ne me dérangerait pas du tout ! »

Des parents émotifs

En septembre dernier, Dumais a participé à son premier camp des recrues avec les Blue Jackets. Ses performances ont de toute évidence plu à l’organisation, puisqu’il a ensuite été invité au camp principal.

« C’était le fun de jouer avec les meilleurs joueurs au monde, évoque-t-il. J’étais sur la glace avec des gars comme [Johnny] Gaudreau et [Patrik] Laine ; c’était bon de leur parler, de voir comment ils jouent la game. »

À son retour à Halifax, le jeune homme n’a pas mis de temps à se mettre en marche. Après 11 rencontres, il comptabilisait déjà 27 points. Certains représentants des Blue Jackets sont allés à sa rencontre après quelques-unes de ses parties. Puis, les conversations ont commencé entre son agent et l’organisation.

« Ils ont dit qu’ils aimaient comment je jouais et qu’ils voulaient me récompenser avec un contrat », raconte-t-il en expliquant que l’offre est venue plus tôt que ce qu’il avait imaginé.

Quand l’entente s’est officialisée, il a passé un coup de fil à ses parents, qui habitent Montréal.

« Ils étaient même plus contents que moi ! s’exclame-t-il. C’est bon pour moi, un contrat, mais pour eux aussi. Ils ont mis tellement de temps sur moi. C’est une récompense pour eux aussi. C’était vraiment cool et j’étais content pour eux. »

Plus d’attention

Jordan Dumais s’est souvent fait reprocher sa taille (5 pi 9 po) et sa vitesse. Il ne peut contrôler que le deuxième point et c’est là-dessus qu’il s’est concentré au cours de l’été. « J’ai réalisé que j’ai besoin de ça pour aller au prochain niveau », affirme-t-il.

D’un côté, le jeune homme espère continuer à multiplier les points au tableau.

Si je fais quelques matchs sans [récolter] un point, ça va peut-être me gosser un peu. Mais au bout du compte, je n’y pense pas trop. Je sais que quand je joue ma game et que je ne pense pas trop à ça, les points viennent. Jordan Dumais

D’un autre côté, il est bien au courant qu’il y a plus que les points dans la vie. Pour preuve, il n’est pas complètement satisfait de son jeu jusqu’ici cette saison.

« J’ai des standards assez hauts pour moi, alors je veux toujours m’améliorer. [Si on oublie] les points, je veux toujours être meilleur en zone défensive et être plus fiable. »

Depuis le début de la saison, les projecteurs sont braqués sur lui. Et ils le seront encore dans les prochains jours, alors que le camp d’Équipe Canada junior se mettra en marche.

« C’est ce dont tu rêves quand tu es jeune, lance le principal intéressé. Tu veux l’attention, tu veux aller au prochain niveau. Des fois, c’est une bonne chose pour la motivation. »