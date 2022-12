Lindgren, Thompson et Nylander sélectionnés

(New York) Le gardien des Capitals de Washington Charlie Lindgren, l’attaquant des Sabres de Buffalo Tage Thompson et celui des Maple Leafs de Toronto William Nylander ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Lindgren, qui a déjà fait partie de l’organisation du Canadien de Montréal, a dominé le circuit Bettman avec quatre victoires et 111 arrêts, en plus d’avoir affiché une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de 94,9 % la semaine dernière.

Le hockeyeur âgé de 28 ans, qui a conclu une entente avec les Capitals pendant la saison estivale, a pris part à 12 parties jusqu’ici cette saison. Il présente un dossier de 6-3-2 avec une moyenne de 2,79 et un taux d’efficacité de 91 %.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tage Thompson

De son côté, Thompson s’est illustré avec cinq buts et deux mentions d’assistance en trois matchs la semaine dernière. Il a notamment inscrit cinq buts dans une victoire de 9-4 des Sabres face aux Blue Jackets de Columbus, mercredi.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS William Nylander

Enfin, Nylander a ajouté trois buts et quatre mentions d’assistance à sa fiche en trois parties avec les Maple Leafs, qui ont amassé au moins un point de classement dans 14 matchs consécutifs.