Alex Ovechkin marque deux buts dans une victoire des siens

Alec Ovechkin a marqué deux buts dans un filet désert et les Capitals de Washington ont défait les Flyers de Philadelphie 4-1, mercredi soir

Ovechkin totalise maintenant 795 buts en carrière dans la LNH, ce qui est bon pour le troisième rang de l’histoire. Il n’est qu’à six buts d’égaler Gordie Howe et à 99 buts de rejoindre Wayne Gretzky au sommet à ce chapitre.

Dylan Strome a récolté un but et une assistance pour les Capitals, qui ont conclu leur voyage de six matchs à l’étranger avec une fiche de ,500 (3-3).

T. J. Oshie a ajouté un but pour la troupe de Washington alors que Charlie Lindgren a bloqué 29 rondelles.

Kevin Hayes a répliqué pour les Flyers, qui ont perdu 13 de leurs 15 derniers matchs. Carter Hart a stoppé 23 lancers.

Strome a brisé l’égalité de 1-1 lorsqu’il a fait dévier un tir de John Carlson, à mi-chemin en troisième période.

Aaron Bracy, Associated Press