Après avoir laissé échapper une avance de quatre buts la veille à Vancouver, le Canadien s’est de nouveau retrouvé avec une confortable avance, cette fois de 4-1.

Mais en cette occasion, l’équipe a tenu le coup et a fini par vaincre le Kraken de Seattle par la marque de 4-2. Jonathan Kovacevic a réussi son premier but dans la LNH, tandis que Cole Caufield, Josh Anderson et Rem Pitlick ont ajouté les autres buts du club montréalais.

Chez le Kraken, le jeune Shane Wright en a lui aussi profité pour marquer son premier but dans la LNH.

PHOTO STEVEN BISIG, USA TODAY SPORTS Johnathan Kovacevic

En hausse

Jake Allen

PHOTO STEPHEN BRASHEAR, ASSOCIATED PRESS Jake Allen (34)

Une autre solide performance de la part du gardien du Canadien, qui a réussi 31 arrêts.

En baisse

Chris Wideman

Une nouvelle soirée difficile pour lui…

Le chiffre du match

7

Sept secondes se sont écoulées entre les buts de Cole Caufield et de Josh Anderson lors de la deuxième période. Il s’agit des deux buts les plus rapides de l’histoire du club sur la route.