Le gardien de but du Rocket de Laval Cayden Primeau

(Laval) Cayden Primeau a connu des moments difficiles au cours de l’hiver, particulièrement lors d’un séjour avec le Canadien de Montréal, mais le voilà à une victoire d’aider le Rocket de Laval à atteindre la finale de la section Nord de la Ligue américaine de hockey.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Primeau était devant le filet lors des deux victoires du Rocket, qui mène 2-1 dans sa série au meilleur de cinq parties face au Crunch de Syracuse. Le quatrième match sera présenté samedi après-midi à la Place Bell. Le duel ultime aura lieu mardi à Syracuse, si nécessaire.

« Il (Primeau) a été notre meilleur joueur lors des deux derniers matchs et nous a sortis du pétrin, a affirmé le défenseur du Rocket Louis Belpedio, vendredi. Il nous donne confiance et les gars sont prêts à tout donner devant lui. Nous voulons fermer les livres à domicile. Personne ne veut retourner à Syracuse », a-t-il ajouté.

Le Rocket a commencé le premier parcours en séries de son histoire avec le vétéran Kevin Poulin devant le filet et il a subi une défaite de 5-3. Primeau a pris la relève par la suite et il a limité le Crunch à trois buts en deux rencontres, stoppant 59 des 62 lancers dirigés vers lui.

Après la victoire de 4-1 à la Place Bell, jeudi soir, l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, avait affirmé qu’il avait ressenti que Primeau voulait lui démontrer qu’il avait eu tort de ne pas lui faire confiance dès le début de la série.

« Bien sûr que je voulais commencer les séries, mais Kevin a été excellent tout au long de la saison, a dit Primeau. Vous devez quand même être prêts à tout. Les choses peuvent changer rapidement pour un gardien, surtout en séries. »

Les choses ont effectivement beaucoup changé pour Primeau. L’Américain âgé de 22 ans a connu une campagne en dents de scie.

Primeau a connu possiblement les pires moments de sa carrière dans les rangs professionnels pendant son séjour avec le Canadien en janvier et février dernier. Samuel Montembeault et lui ont mal paru, pendant que toute l’équipe traversait une séquence atroce qui a mené au départ de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

À ses deux derniers départs avec le Tricolore les 8 et 10 février derniers, Primeau a accordé sept buts aux Devils du New Jersey, puis a cédé quatre fois sur 14 tirs des Capitals de Washington en un peu plus d’une période de jeu.

« J’ai beaucoup réfléchi sur l’aspect mental des choses, sur le besoin de vite tourner la page, a raconté Primeau. Le plus important était de me concentrer sur les choses qui font mon succès. Ç’a été un important apprentissage, même si je me serais bien passé de vivre ces moments. »

Primeau a noté s’être tourné vers l’entraîneur des gardiens du Rocket, Marco Marciano, ainsi que le psychologue sportif du Canadien, le docteur David Scott. Il a aussi profité des encouragements du gardien du Tricolore Jake Allen.

« Il me disait que peu importe comment les choses vont aujourd’hui, il faut simplement essayer de continuer à s’améliorer, a mentionné Primeau. Si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, concentrez-vous sur une chose et essayez de travailler là-dessus. »

Primeau a pu également se baser sur ses propres connaissances, lui qui a suivi un cours de psychologie sportive à l’université Northeastern.

En fin de compte, tout ça l’a aidé à se préparer à faire face à la musique en séries, alors qu’il dispute possiblement ses matchs les plus importants depuis sa participation au Championnat mondial junior en 2019.

« C’est pour ça que nous jouons. Nous voulons tous participer à des matchs importants comme ceux-là, a dit Primeau. Et les gardiens sont des bêtes un peu différentes. Je crois que nous aimons cette pression.

Hier (jeudi), nous avons eu tellement de plaisir. Les partisans ont été incroyables. Mais il reste encore du travail à accomplir. Il nous faut une victoire de plus pour accéder au tour suivant. Nous serons prêts demain (samedi). »

Une victoire permettrait au club-école du Canadien, toutes moutures confondues, de remporter une première série depuis 2011.