Patrick Kane ne veut pas d’une reconstruction longue et agonisante à Chicago. Et il s’est chargé de passer le message à ses nouveaux patrons.

Mathias Brunet La Presse

« Vous pouvez reconstruire tout en gagnant, a-t-il déclaré mardi. Certains clubs ont accéléré leur processus récemment. »

Kane, 33 ans, impérial encore cette saison malgré la saison difficile des Hawks, avec 92 points, cite en exemple les Kings de Los Angeles, désormais qualifiés pour les séries.

« Ils ont greffé des jeunes qui ont dépassé les attentes et se sont retrouvés dans une position où ils ont pu embaucher des joueurs comme [Philip] Danault et faire un échange pour acquérir [Viktor] Arvidsson, et ils ont un meilleur club aujourd’hui. »

Après avoir terminé au 25e rang du classement général l’an dernier, les Kings ont assuré leur troisième place dans la section pacifique avec une fiche de 43-27-10.

Mais la « reconstruction » des Kings peut être trompeuse. Ils connaissent du succès cet hiver, mais Los Angeles sera-t-il aussi bon dans deux, trois ans ?

Les Kings sont tirés par leurs vétérans Anze Kopitar, 34 ans, Danault et Arvidsson, 29 ans, et Drew Doughty, 32 ans, sur la liste des blessés à l’heure actuelle.

Adrian Kempe, Trevor Moore, Matt Roy et Alex Iaffalo ont tous entre 25 et 29 ans. En raison des blessures, les défenseurs Jordan Spence, 21 ans, et Sean Durzi, 23 ans, ont eu droit à un rappel (Spence) ou à un rôle accru (Durzi) et ils étonnent. À l’attaque par contre, Arthur Kaliyev, 20 ans, malgré ses 14 buts, et Quinton Byfield, 19 ans, deuxième choix au total en 2020, doivent se contenter d’un temps de jeu très limité au sein du quatrième trio.

Le plan des Kings évoqué par Patrick Kane fonctionnera si les jeunes joueurs de l’équipe parviennent à prendre la relève. Il est difficile pour eux dans le contexte actuel de produire. Ils devront montrer la résilience nécessaire pour s’accrocher et garder leur confiance à un niveau élevé.

Miné par les blessures ces dernières années, Gabriel Vilardi, 22 ans, choix de première ronde, 11e au total, en 2017, partage son temps entre la Ligue américaine et la LNH, où il a amassé 3 points en 23 matchs.

Premier choix en 2018, 20e au total, Rasmus Kupari, 22 ans lui aussi, a 12 points, dont 5 buts, en 55 rencontres.

L’ancien coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin, Alex Turcotte, 21 ans, cinquième choix au total en 2019, est dans la Ligue américaine, avec plus ou moins de succès.

Byfield ne produit pas comme les autres joueurs de sa cuvée 2020, les Tim Stützle, Lucas Raymond, Anton Lundell, Seth Jarvis ou même Dawson Mercer, mais il est l’un des plus jeunes de son groupe d’âge et comme les Kings veulent gagner cette année, il peut difficilement se faire justice en jouant si peu.

L’avenir seul nous dira si le DG Rob Blake, désormais appuyé par Marc Bergevin, détient la bonne formule pour faire des Kings des gagnants à court, moyen et long terme.

Quant aux Hawks, s’ils optent pour une reconstruction complète comme l’a déjà évoqué leur nouveau directeur général Kyle Davidson, il faudra souffrir.

Chicago compte sur des joueurs importants, Patrick Kane, Seth Jones, Alex DeBrincat, Dylan Strome (relancé depuis le congédiement de l’ancien entraîneur) et Jonathan Toews, même si sa production offensive a diminué, de bons jeunes comme Lukas Reichel et Kirby Dach, mais la phase de rajeunissement serait hypothéquée par l’acquisition de Seth Jones par son prédécesseur.

Le défenseur numéro un de 27 ans des Hawks a coûté le jeune défenseur Adam Boqvist, une inversion de premier choix en 2021 qui a coûté le 11e choix au total (Columbus a repêché Cole Sillinger, déjà dans la LNH) pour un 32e choix, et le choix de première ronde cette année, situé au… 6e rang !

À moins que Chicago ne remporte la loterie et pige parmi les deux premiers, Columbus pourra bénéficier d’un haut choix cet été. Si les Hawks gagnent la loterie, ils pourront transférer ce choix en 2023.

Mattias Norlinder quittera la Suède

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder au camp des recrues du Canadien de Montréal, en septembre 2021.

Le club Frölunda vient d’annoncer sur Twitter le départ de son défenseur Mattias Norlinder pour l’Amérique, et le Canadien, la saison prochaine. Norlinder, 22 ans, a offert des performances en dents de scie au camp d’entraînement et en début de saison, à Montréal et Laval. Il a de beaux atouts offensifs, mais des carences au plan défensif. Il a sans doute eu les blues à son retour en Suède cet automne, avec une production de seulement deux aides en 21 matchs en saison régulière, un net recul par rapport à la saison précédente, mais amassé six points en neuf rencontres éliminatoires.

Norlinder fera face à une compétition vive en défense au camp d’entraînement avec la présence des jeunes Kaiden Guhle, Jordan Harris et Justin Barron, mais son désir de revenir en Amérique pour se battre pour un poste constitue une nouvelle encourageante. À moins d’une surprise de taille, il pourra apprivoiser le jeu nord-américain à son rythme à Laval.