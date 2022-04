Les derniers matchs du Canadien ont exposé les faiblesses de l’équipe. Il fallait prévoir une baisse de régime avec les effectifs en place. L’effet Martin St-Louis a ses limites, après tout.

Mathias Brunet La Presse

Kent Hughes n’a pas échangé des actifs en retour d’espoirs et de choix au repêchage pour rien. La relance de l’équipe mettra à l’épreuve la patience des fans et le CH, à moins d’une surprise de taille, ne sera pas compétitif l’an prochain ni la saison suivante.

Que manque-t-il à ce club pour devenir un prétendant à long terme au championnat ? Pour nous donner un aperçu, nous avons analysé le noyau des cinq premières formations au classement général. Nous y avons ajouté le gagnant des deux plus récentes finales de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay.

L’analyse se limite à la production offensive. Elle ne tient pas compte des facteurs non quantifiables comme le leadership, la robustesse, l’efficacité en défense. Ni l’efficacité collective. Elle donne néanmoins un bon aperçu des carences du club à Montréal.

Nous avons identifié les deux premiers centres, les deux premiers ailiers, les deux premiers défenseurs et le gardien de chaque équipe. Nous avons établi leur moyenne de points sur une saison de 82 matchs en accumulant leurs statistiques des deux dernières saisons.

Toronto est du groupe en raison de leur troisième place au classement général, mais personne n’oublie leurs échecs en première ronde des séries ces dernières années.

Le Canadien est à la traîne, et de loin, dans toutes les catégories. Montréal connaît une année difficile offensivement. Ils ont perdu des pièces importantes comme Tyler Toffoli, Shea Weber et Philip Danault depuis un an, mais il fallait offrir le portrait actuel des choses.

À une ou deux exceptions près, l’âge des membres du noyau de chacune de ses équipes se situe entre 24 et 31 ans. Il y a donc un peu d’espoir pour Montréal, dont les trois joueurs clés à l’heure actuelle, Nick Suzuki, Cole Caufield et Alexander Romanov, sont âgés de 22 ans et moins. Mais quel est leur plafond véritable ?

Centre #1 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Auston Matthews (24 ans, Toronto) : 123 points

Nathan MacKinnon (26 ans, Colorado) : 114 points

Aleksander Barkov (26 ans, Floride) : 103 points

Sebastian Aho (24 ans, Caroline) : 85 points

Mika Zibanejad (29 ans, New York) : 76 points

Brayden Point (26 ans, Tampa) : 72 points

Nick Suzuki (22 ans, Montréal) : 61 points

Nick Suzuki montre de belles promesses. Certains se plaisent à le comparer à Patrice Bergeron. S’il s’en approche éventuellement, le Canadien deviendra redoutable. Mais il ne produira sans doute jamais offensivement comme le font actuellement MacKinnon, Barkov et compagnie. Suzuki devrait atteindre son plafond dans deux ou trois ans.

Centre #2 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Steven Stamkos (32 ans, Tampa) : 86 points

Nazem Kadri (31 ans, Colorado) : 78 points

John Tavares (31 ans, Toronto) : 78 points

Sam Bennett (25 ans, Floride) : 67 points

Vincent Trochek (28 ans, Caroline) : 60 points

Christian Dvorak (26 ans, Montréal) : 44 points

Voici une carence importante chez le Canadien. Christian Dvorak connaît de bons moments récemment avec 10 points à ses 13 derniers matchs, mais à 26 ans, il n’a jamais dépassé une moyenne de 45 points par saison. C’est loin de la production des meilleurs deuxièmes centres des équipes de tête. Dvorak est un solide troisième centre, tout comme Jake Evans.

Le CH pourrait dénicher cet autre centre de premier plan pour complémenter Suzuki lors du repêchage cet été parmi le top-5, avec Shane Wright, Logan Cooley ou Conor Geekie. Mais ils n’atteindront pas leur paroxysme avant quatre ou cinq ans.

Il est encore trop tôt pour prédire le destin de Riley Kidney, choix de deuxième ronde en 2021, 91 points en 61 matchs avec le Titan d’Acadie-Bathurst, ou Jan Mysak, choisi en deuxième ronde un an plus tôt, 64 points en 61 matchs à Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario. Mais on ne leur prévoit pas ce rôle pour l’instant.

Ailier #1 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Jonathan Huberdeau (28 ans, Floride) : 107 points

Mikko Rantanen (25 ans, Colorado) : 104 points

Nikita Kucherov (28 ans, Tampa) : 103 points

Mitch Marner (24 ans, Toronto) : 101 points

Andrei Svechnikov (22 ans, Caroline) : 70 points

Cole Caufield (21 ans, Montréal) : 50 points

Les ailiers numéro un de la LNH produisent à un rythme de 100 points et plus par saison au sein des meilleures équipes. Peut-être Caufield y arrivera-t-il dans trois ans ou lorsqu’il aura atteint l’âge des Huberdeau, Rantanen, Kucherov et compagnie. Peut-être jamais non plus. Avec un passage à vide de quatre matchs, Caufield a désormais 30 points en autant de rencontres sous Martin St-Louis. Ça lui vaudrait 82 points sur une saison complète, des résultats forts prometteurs à 21 ans. Montréal a peut-être déjà son premier ailier.

Ailier #2 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Gabriel Landeskog (29 ans, Colorado) : 87 points

Sam Reinhart (26 ans, Floride) : 75 points

William Nylander (25 ans, Toronto) : 75 points

Teuvo Teravainen (27 ans, Caroline) : 67 points

Chris Kreider (30 ans, New York) : 66 points

Ondrej Palat (31 ans, Tampa) : 56 points

Josh Anderson (27 ans, Montréal) 34 points

Les deuxièmes ailiers sont un peu plus vieux, mais produisent entre 66 et 87 points par saison. Seule exception à la règle, Palat à Tampa, mais le Lightning peut aussi compter sur Alex Killorn, dont le rendement est nettement supérieur à celui de Palat cette saison.

Avec le départ de Tyler Toffoli et le déclin de Brendan Gallagher, sans compter les ratés de Mike Hoffman et Jonathan Drouin, Josh Anderson se retrouve dans le rôle de deuxième ailier par défaut. À 27 ans, on connait désormais le joueur : rapide, fougueux, robuste, pas une grande compréhension du jeu, capable de marquer entre 20 et 25 buts par année. Idéalement un troisième ailier droit au sein d’une puissance.

Le surprenant Joshua Roy, 18 ans, choix de cinquième ronde en 2021, 106 points en 59 matchs dans la LHJMQ, deviendra-t-il ce joueur ? Encore très tôt pour le dire, mais il montre de belles promesses. Sean Farrell, 20 ans, un choix de quatrième ronde en 2020, a connu une bonne saison lui aussi dans la NCAA, avec 24 points en 28 matchs. Mais ils constituent des projets à long terme et il est évidemment trop tôt pour les consacrer dans un rôle offensif de premier plan chez le CH.

Défenseur #1 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Cale Makar (23 ans, Colorado) : 90 points

Victor Hedman (31 ans, Tampa) : 74 points

Adam Fox (24 ans, New York) : 74 points

*Tony DeAngelo (26 ans, Caroline) : 68 points

Aaron Ekblad (26 ans, Floride) : 67 points

Morgan Rielly (28 ans, Toronto) : 63 points

Jeff Petry (34 ans, Montréal) 43 points

*Jaccob Slavin est le défenseur le plus utilisé chez les Hurricanes, mais DeAngelo constitue le quart-arrière en supériorité numérique.

Autre carence majeure ici. Les meilleures équipes ont toutes un défenseur offensif capable de produire à un rythme de plus de 60 points. À ses meilleures années, Jeff Petry, 34 ans, pouvait en inscrire une quarantaine, et il a un pied dans la porte. Le Canadien a des espoirs prometteurs en défense — Kaiden Guhle, Jordan Harris et Justin Barron —, mais aucun n’a un gros profil offensif. Ils pourront solidifier un top-4, mais pas devenir un Makar, Fox ou Hedman en puissance.

Logan Mailloux, le choix controversé de première ronde en 2021, a un potentiel offensif intéressant, mais il a disputé très peu de matchs depuis deux ans et retournera dans les rangs juniors l’an prochain pour trouver un certain rythme. Le meilleur espoir disponible au prochain repêchage, le Slovaque Simon Nemec, un défenseur droitier, est très doué, mais le Canadien a un seul choix dans le top-5, pas trois. S’il opte pour un défenseur, il n’aura pas son centre ou son ailier espéré.

À court terme, l’arrivée d’un Kris Letang, 34 ans, 63 points en 78 matchs à Pittsburgh, pourrait compenser pour la prochaine année et peut-être la suivante, en attendant une solution à plus long terme.

Défenseur #2 (points sur 82 matchs depuis 2020)

Devon Toews (28 ans, Colorado) : 61 points

Mackenzie Weegar (28 ans, Floride) : 50 points

Mikhail Sergachev (23 ans, Tampa) : 43 points

Jaccob Slavin (27 ans, Caroline): 35 points

Jacob Trouba (28 ans, New York) : 35 points

T.J. Brodie (31 ans, Toronto): 25 points

Alexander Romanov (22 ans, Montréal) : 12 points

Alexander Romanov est le défenseur le plus utilisé de l’équipe depuis l’arrivée de Martin St-Louis. Il montre un peu plus de confiance avec la rondelle, comme en font foi ses six points à ses 19 derniers matchs, sans pour autant jouer en supériorité numérique, mais il demeurera un défenseur robuste et d’abord reconnu pour son jeu en défense, un brillant numéro quatre au sein d’une équipe de premier plan.

Montréal a probablement ses défenseurs numéro deux ou trois en Guhle, Barron ou Harris. Mais le plus gros morceau, le numéro un, manquera toujours.

Gardiens

Darcy Kuemper (31 ans, Colorado) : moyenne de 2,41, taux de ,925

Sergei Bobrovsky (33 ans, Floride) : moyenne de 2,66, taux de ,912

Andrei Vasilevskiy (27 ans, Tampa) : moyenne de 2,46, taux de ,917

Frederik Andersen (32 ans, Caroline) : moyenne de 2,17, taux de ,922

Igor Shesterkin (26 ans, New York) : moyenne de 2,05, taux de ,935.

Jack Campbell (30 ans, Toronto) : moyenne de 2,71, taux de ,912

Carey Price (34 ans, Montréal) : moyenne de 2,64, taux de ,900

Plus difficile ici d’analyser. Nous avons pris la moyenne de buts alloués et le taux d’efficacité, mais le gardien est aussi à la merci de son équipe. Le Price des trois dernières années en saison régulière est ordinaire. Celui des séries l’été dernier est brillant, avec une moyenne de 2,28 et un taux d’arrêts de ,924. S’il est en santé, Price pourra stabiliser la situation devant le filet pour les deux prochaines années.

Parmi les prétendants à son trône, Cayden Primeau connaît une bonne saison dans la Ligue américaine, mais a connu des ennuis lors de ses rappels dans la LNH depuis deux ans. Il a néanmoins seulement 22 ans. Frederik Dichow, Jakub Dobes et Joe Vrbetic, trois géants (le plus petit, Dichow, mesure 6 pieds 4 pouces) connaissent du succès dans leurs ligues respectives, mais ils sont encore trop jeunes pour prédire leur avenir.

Colorado

Centre #1 : Nathan MacKinnon

Centre #2 : Nazem Kadri

Ailier #1 : Mikko Rantanen

Ailier #2 : Gabriel Landeskog

Défenseur #1 : Cale Makar

Défenseur #2 : Devon Toews

Gardien : Darcy Kuemper

Floride

Centre #1 : Aleksander Barkov

Centre #2 : Sam Bennett

Ailier #1 : Jonathan Huberdeau

Ailier #2 : Sam Reinhart

Défenseur #1 : Aaron Ekblad

Défenseur #2 : MacKenzie Weegar

Gardien : Sergei Bobrovsky

Toronto

Centre #1 : Auston Matthews

Centre #2 : John Tavares

Ailier #1 : Mitch Marner

Ailier #2 : William Nylander

Défenseur #1 : Morgan Rielly

Défenseur #2 : T. J. Brodie

Gardien : Jack Campbell

Caroline

Centre #1 : Sebastian Aho

Centre #2 : Vincent Trochek

Ailier #1 : Andrei Svechnikov

Ailier #2 : Teuvo Teravainen

Défenseur #1 : Tony DeAngelo

Défenseur #2 : Jaccob Slavin

Gardien : Frederik Andersen

New York

Centre #1 : Mika Zibanejad

Centre #2 : Ryan Strome

Ailier #1 : Artemi Panarin

Ailier #2 : Chris Kreider

Défenseur #1 : Adam Fox

Défenseur #2 : Jacob Trouba

Gardien : Igor Shesterkin

Tampa Bay

Centre #1 : Brayden Point

Centre #2 : Steven Stamkos

Ailier #1 : Nikita Kucherov

Ailier #2 : Ondrej Palat

Défenseur #1 : Victor Hedman

Défenseur #2 : Mikhail Sergachev

Gardien : Andrei Vasilevskiy

Montréal

Centre #1 : Nick Suzuki

Centre #2 : Christian Dvorak

Ailier #1 : Cole Caufield

Défenseur #1 : Jeff Petry

Défenseur #2 : Alexander Romanov

Ailier #2 : Josh Anderson

Gardien : Carey Price

Exit les Islanders

On s’y attendait depuis un bon moment, mais les Islanders de New York ont été éliminés officiellement des séries éliminatoires dimanche. Il s’agit d’un deuxième membre du carré d’as de l’an dernier, après le Canadien, à être exclu du détail. Un troisième club, Vegas, pourrait les rejoindre. Les Golden Knights se trouvent à trois points des Oilers d’Edmonton au troisième rang de la division Pacifique, avec six matchs à disputer. Il reste cinq matchs aux Oilers. Vegas est aussi à cinq points des Predators de Nashville et des Stars de Dallas, les deux clubs du quatrième as.

Malgré leur saison décevante, on ne doit pas s’attendre à de changements majeurs chez les Islanders. Il faudra néanmoins espérer une meilleure éclosion de leurs jeunes. Noah Dobson progresse de façon brillante, mais Oliver Wahlstrom et Kiefer Bellows, deux choix de première ronde, ont déçu, sans oublier Michael Dal Colle, cinquième choix au total en 2014, toujours « enterré » dans la Ligue américaine à 25 ans. Anthony Beauvillier, lui, a obtenu seulement 33 points en 72 rencontres. Long Island n’a pas repêché en première ronde depuis 2019.