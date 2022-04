La machine du CF Montréal est bel et bien en marche en 2022. Et elle peut remercier son moteur, Djordje Mihailovic.

Jean-François Téotonio La Presse

L’Américain a été le chef d’orchestre de cette victoire de 2-1 face aux Whitecaps de Vancouver lors du match d’ouverture du Bleu-blanc-noir au Stade Saputo, samedi. Une troisième de suite, d’ailleurs, et un quatrième match sans défaite pour les hommes de Wilfried Nancy.

Samedi, Mihailovic a été impliqué dans les deux buts des siens, marquant notamment le premier filet du match en tout début de rencontre.

Pour le défenseur Alistair Johnston, il n’y a aucun doute. « Le nom de Mihailovic doit faire partie de la conversation pour le titre de joueur le plus utile en MLS », a-t-il déclaré en visioconférence, après la rencontre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Il joue à un tout autre niveau », ajoute-t-il, dithyrambique.

Les premiers instants du match l’ont démontré assez candidement. Les deux équipes se dégourdissaient encore les jambes après le coup d’envoi… mais Mihailovic, lui, était fin prêt. L’Américain ouvrait la marque dès la 2e minute, sur une belle passe lobée de Johnston lui-même. Le fougueux numéro 8 avait flairé la bonne affaire quelques instants plus tôt, en profitant d’une défense des Whitecaps désorganisée et d’un trou béant sur l’aile gauche.

« Quand tu as un joueur comme Djordje Mihailovic, tu n’as qu’à hausser la tête et lui envoyer le ballon, a analysé le défenseur canadien. Il va le recevoir et s’en occuper. »

Même son de cloche de la part du capitaine des Montréalais, Victor Wanyama.

Djordje est un excellent joueur, a commenté le joueur désigné. Il a tout un talent. Il est en feu présentement. S’il continue sur sa lancée, je le vois dans de plus grandes ligues. Il doit continuer à rester humble. Victor Wanyama

Le CF Montréal dominait l’engagement en première mi-temps. Il était patient avec le ballon. Il construisait son jeu méticuleusement jusqu’à ce qu’une ouverture apparaisse. Il faut dire que les Whitecaps n’offraient pas une grande opposition à ce moment.

Mais Wilfried Nancy voulait visiblement garder les deux pieds sur terre après la rencontre.

« On n’a pas été terribles, même en première mi-temps, a commenté l’entraîneur-chef. On a bien commencé les deux périodes, c’était super intéressant. On arrivait à prendre de la vitesse et les déséquilibrer comme on avait prévu. Mais après il y avait un manque de contrôle au niveau du jeu. »

Mihailovic avec les États-Unis ?

Parce que oui, le CF Montréal se plaisait bien lors des deux débuts de période. Les locaux doublaient la mise au retour de la pause. Mihailovic, encore lui, se projetait avec vitesse au centre du terrain vers le filet. Il obtenait une passe décisive en remettant le ballon dans la surface à Romell Quioto, qui faisait mouche à la 47e minute.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Djordje Mihailovic a ainsi quatre buts et trois passes cette saison en MLS. Un appel des États-Unis en prévision de la Coupe du monde de 2022 est très certainement dans sa mire. Et une possibilité de plus en plus envisageable.

Parlez-en à Alistair Johnston.

Il change la donne dans un match [he’s a game changer], selon l’international canadien. Je connais quelques joueurs de l’équipe américaine, et je sais qu’il est en train de cogner à la porte de la sélection. Mais le milieu de terrain est une position difficile à intégrer dans cette équipe. Alistair Johnston

« Je vais le dire ainsi : en tant que Canadien, je n’aimerais pas avoir à l’affronter. Alors c’est peut-être la meilleure des choses que Gregg Berhalter [le sélectionneur américain, NDLR] ne l’ait pas encore invité. Mais il le mérite, ça ne fait aucun doute. »

Wilfried Nancy le croit aussi.

« Il a les qualités pour faire quelque chose de bien avec son équipe nationale, a-t-il mentionné. Je ne suis pas en discussion avec sa sélection. Il doit contrôler ce qu’il peut contrôler, être bon sur le terrain et à l’entraînement, et après on verra. »

Fin de match compliquée

Les Whitecaps allaient finalement montrer quelques signes de vie à partir de l’heure de jeu. L’attaquant Brian White battait le gardien montréalais Sebastian Breza à la 63e pour faire 2-1.

« En deuxième mi-temps, à partir de la 20e minute, je n’ai pas aimé, a lâché Nancy. Mais bon, on retiendra la victoire. »

Elle n’était toutefois pas acquise à ce moment. Des minutes compliquées pour le CF Montréal allaient suivre. On pensait même que le pire allait se produire, profondément dans les arrêts de jeu. Les Whitecaps croyaient avoir marqué le but égalisateur à la 93e minute, frappe issue de la tête de Tosaint Ricketts. Mais à la reprise vidéo, on a stipulé que l’attaquant canadien était hors-jeu, un deuxième but refusé aux Whitecaps dans ce match. Les trois points étaient saufs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sebastian Breza a été déjoué une seule fois durant la rencontre.

« Les valeurs et l’esprit de cette équipe, c’est qu’elle est portée vers l’attaque, a analysé Nancy. Mais on doit bien défendre. On n’a pas bien défendu parce qu’on n’avait plus le contrôle du ballon. »

« On doit apprendre de ça parce qu’on leur a donné la chance de revenir dans ce match. Mais l’objectif est toujours d’être haut sur le terrain. »

L’ambiance était feutrée en début de match au Stade Saputo. Les 12 042 partisans rassemblés se sont surtout fait entendre en fin de rencontre, lorsque le CF Montréal jouait plus nerveusement.

« On continue de s’améliorer, a noté Alistair Johnston. Il y a encore eu des moments difficiles, surtout en deuxième mi-temps. Quand on mène 2-0 à la maison, on doit aller en chercher un troisième. Il faut tuer le match au lieu de recevoir les vagues adverses en fin de rencontre. »

« Si tu veux être une bonne équipe dans cette ligue, tu te dois de gagner à la maison. C’est non négociable. »