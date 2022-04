Neuf défenseurs ont endossé l’uniforme du Canadien lors des trois derniers matchs. Un dixième accompagnait l’équipe mais n’a pas joué.

L’heure est clairement à l’évaluation et il sera intéressant de voir le scénario privilégié par la direction l’an prochain avec la présence des jeunes Justin Barron et Jordan Harris, et l’arrivée imminente de Kaiden Guhle.

Commençons par les certitudes. À moins d’un revirement de situation imprévu, ou de blessures, Joel Edmundson, David Savard et Alexander Romanov seront de la formation régulière l’an prochain.

Edmundson et Savard ne constituent pas des défenseurs « modernes » à proprement parler, mais leur expérience, leur leadership et leur efficacité en défense en font des éléments essentiels. Il faut des défenseurs au caractère plus défensif, et robustes, dans toute équipe, et ces deux hommes en particulier ont aussi la personnalité parfaite pour paver la voie aux jeunes dans un contexte de réinitialisation/reconstruction.

Romanov, 22 ans, a pris son envol avec l’arrivée de Martin St-Louis. Son temps d’utilisation a augmenté de quatre minutes par rencontre et il ne déçoit pas. On le sent même plus confiant avec la rondelle.

Lors des huit derniers matchs, Romanov, un choix de deuxième ronde en 2018 obtenu deux ans plus tôt des Blackhawks avec Philip Danault dans la transaction de Dale Weise et Tomas Fleischmann, a joué 25 minutes ou plus à trois reprises et 22 minutes ou plus six fois. Il est le défenseur le plus utilisé de l’équipe à chaque match.

Il reste trois places pour les autres, incluant Jeff, Petry, s’il n’est pas échangé, et les trois jeunes, sans oublier Cory Schuneman et Kale Clague, dont les droits appartiendront toujours au club.

Le DG Kent Hughes ne s’en est jamais caché, il cherchera cet été à transiger Petry à un club américain pour lui permettre de se rapprocher de sa famille, à moins que son clan n’ait changé de perspective. Mais à 34 ans et avec un salaire de 6,25 M$ par saison pour encore trois ans, Petry ne sera pas facile à échanger.

Si on y parvient, Jeff Gorton et Hughes seront placés devant deux éventualités : on tente de remplacer Petry par un défenseur offensif d’expérience pour être compétitifs plus rapidement (le nom de Kris Letang émane ici sans surprise) ou on poursuit la reconstruction sans compromis en laissant la place aux jeunes défenseurs de l’organisation.

Et dans un cas comme celui-ci, Harris, Barron et Guhle viendraient se greffer à Edmundson, Romanov et Harris.

D’après les échos à l’interne, le Canadien ne serait pas fermé à l’idée de compter dans la formation quatre jeunes de 22 ans et moins l’an prochain. Romanov aura 23 ans l’hiver prochain et joue déjà comme un vétéran.

Harris, un choix de troisième ronde en 2018, aura 22 ans en juillet, Kaiden Guhle, repêché en première ronde en 2020, en aura 21 douze jours après Romanov, tandis que l’autre choix de première ronde du quatuor, Justin Barron, 25e choix au total par l’Avalanche quinze rangs après Guhle, fêtera ses 21 ans en novembre.

Mais une telle décision n’est pas encore coulée dans le béton. Pour adopter un tel scénario, cependant, la direction de l’équipe voudra protéger ses arrières et compter sur au moins un autre vétéran dans la formation pour s’assurer que l’on puisse renvoyer l’un de ces jeunes à Laval pour quelques semaines ou le reste de la saison si jamais leur développement ne se déroule pas comme on l’espère, quitte à ce que ce vétéran en question ne possède pas leur talent.

Cory Schueneman, 27 ans en septembre, se retrouve sans doute dans la position la plus favorable parmi les défenseurs restants. Il deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la saison, donc ses droits appartiennent toujours à l’équipe, et il coûte seulement 750 000 $. On peut à la limite le renvoyer dans la Ligue américaine, quitte à risquer de le perdre au ballottage.

Chris Wideman, lui, deviendra joueur autonome sans compensation. Il pourra offrir ses services à l’équipe de son choix. Wideman, 32 ans, a amassé 12 points à ses 12 dernières rencontres, mais il demeure vulnérable défensivement contre les équipes puissantes.

Il serait surprenant qu’on retienne les services de William Lagesson, 26 ans, joueur autonome sans compensation obtenu dans l’échange de Brett Kulak, et Cale Klague, 24 ans, joueur autonome avec compensation obtenu au ballottage des Kings de Los Angeles.

Le marché des joueurs autonomes regorgera aussi de sixièmes et septièmes défenseurs si jamais Montréal veut ajouter un peu de profondeur au groupe.

Quant aux autres jeunes défenseurs de l’organisation, ils devront patienter encore un peu. Logan Mailloux, dont la saison a pris fin après une bagarre il y a quelques semaines, a disputé une quinzaine de matchs en moyenne lors des deux dernières années. À 19 ans sous peu (vendredi), on suggérera à ce choix de première ronde en 2021 (31e au total) de compléter sagement une dernière saison dans les rangs juniors l’an prochain.

Mattias Norlinder, 22 ans mardi, n’a pas été convaincant en Amérique du Nord cet automne, ni en saison régulière à son retour à Frölunda. Il va mieux en séries éliminatoires suédoises, mais il devra passer par la Ligue américaine s’il veut jouer éventuellement à Montréal. Il est nettement derrière Guhle, Harris et Barron dans la hiérarchie.

Sinon, Jayden Struble, 20 ans, aurait choisi de suivre l’exemple de Jordan Harris et disputer une quatrième et dernière saison à Northeastern, dans la NCAA.

Gianni Fairbrother et Arber Xhekaj sont des défenseurs plus costauds et robustes, ils seront appelés selon toute vraisemblance à entamer la saison à Laval et leur rappel ira au mérite.

Après eux, voyons qui parmi Xavier Ouellet, Loui Belpedio et Sami Niku seront appelés à jouer à Laval à titre de vétérans. Les deux premiers deviendront joueurs autonomes sans compensation, le troisième aura le statut de joueur autonome avec compensation. Voyons aussi si le CH se séparera ou non de Josh Brook pour libérer une place parmi les joueurs sous contrat, dont le maximum est fixé à 50.

Dans l’ombre, Riley Kidney

En principe, les choix de deuxième ronde font davantage jaser que les joueurs repêchés en cinquième. Joshua Roy n’était pas un choix de cinquième ronde ordinaire, on s’entend, il avait été repêché au premier rang de la LHJMQ deux ans plus tôt, mais avait sous-performé à sa première année. Roy, 18 ans, vient d’atteindre la marque des 102 points, dont 41 buts, en 56 matchs à Sherbrooke. Nick Suzuki avait réussi pareil exploit à son âge.

Dans l’ombre de Joshua Roy donc, Riley Kidney, repêché au 63e rang, à l’avant-dernier rang de deuxième ronde en 2021, a désormais 87 points, dont 27 buts, en 57 matchs avec le Titan de l’Acadie-Bathurst. Ce jeune centre a déclaré ces derniers jours vouloir impressionner le Canadien au point de mériter un contrat. Il pourra se développer sans pression. Personne ne l’attend malgré ses statistiques impressionnantes.

