Patrick Joseph est l’une des personnes les mieux placées pour évaluer la place qu’occupe Benjamin St-Juste dans la grande histoire des Spartiates du cégep du Vieux Montréal. Selon l’ancien joueur et entraîneur de l’école, il ne fait aucun doute que le demi de coin des Commanders de Washington est le meilleur joueur qui est sorti du programme.

Miguel Bujold La Presse

« Benjamin, c’est notre grande étoile », a résumé Joseph, qui a lui-même été un demi de coin des Spartiates (1989-1991), puis leur entraîneur des demis de coin (1993-1998).

Un conseiller en placement de carrière, Joseph a également été un entraîneur de football au civil après avoir quitté les Spartiates.

PHOTO FOURNIE PAR PAULFILMS.COM Patrick Joseph

« J’ai des enfants et je rencontre souvent des clients en soirée, alors j’ai dû abandonner le coaching. Mais je voulais m’impliquer dans une cause qui m’intéressait. Durant la pandémie, Marc Santerre [ancien entraîneur-chef des Spartiates] m’a appelé pour m’informer que la fondation du cégep du Vieux Montréal espérait greffer un ancien joueur à son conseil d’administration. »

C’est ainsi que Joseph est redevenu actif dans la grande famille des Spartiates. Sur la recommandation de la présidente du conseil d’administration, Anne-Marie Gauthier, un comité d’anciens joueurs des Spartiates a été créé afin de venir en aide à l’équipe de football.

« On n’a pas de terrain fixe, alors nos coûts d’exploitation sont beaucoup plus élevés que ceux des autres équipes de la ligue. Ça nous coûte extrêmement cher pour la location du terrain. Anne-Marie m’a donc suggéré de créer un comité d’anciens Spartiates et de faire une campagne majeure pour aller chercher des fonds », a raconté Joseph, qui est l’un des six membres du comité en question.

Les cinq autres membres sont Mme Gauthier, Louis-Mathieu Normandin, Joël Soucy, Mathieu Gauthier et Paul Menzies, qui est le président du comité. Soucy est quant à lui l’un des bons amis de St-Juste depuis qu’ils ont porté l’uniforme des Loups de Laval au football secondaire, puis des Spartiates au collégial.

« À part Anne-Marie, on a tous joué pour les Spartiates. Je suis le doyen et le plus vieux du groupe. On fait tous partie de générations différentes », a expliqué Joseph.

Grâce notamment au soutien de La Ruche, organisme à but non lucratif spécialisé dans les campagnes de financement, le comité d’anciens Spartiates a amassé approximativement 60 000 $ à sa première année, en 2021. Après une saison annulée en raison de la pandémie, en 2020, l’effort des anciens a galvanisé les joueurs actuels des Spartiates.

« Ça n’a pas toujours été facile de motiver nos joueurs à rester à l’école durant la pandémie, mais nos entraîneurs ont fait un très bon travail à ce sujet. Et je pense que notre levée de fonds les a également motivés », a dit Joseph.

Du CVM à la NFL

Après avoir sollicité le soutien d’anciens membres du club, notamment, l’an dernier, le comité cherchait une nouvelle formule pour 2022. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser une soirée-bénéfice avec St-Juste, qui disputera sa deuxième saison dans la NFL en 2022.

« On voulait faire quelque chose de différent, alors on en a parlé à Benjamin et il a accepté sans hésitation. Il nous a dit que ça lui ferait grand plaisir de participer. Il veut redonner au programme, il n’a pas oublié d’où il vient. »

On a vraiment une mentalité de famille chez les Spartiates. Il y a beaucoup de camaraderie et un grand sentiment d’appartenance. Patrick Joseph

La soirée-bénéfice, appelée « Benjamin St-Juste du CVM à la NFL », aura lieu le mardi 3 mai à 17 h 30, au Dock619, à Longueuil. Le joueur des Commanders répondra alors aux questions de Justin Kingsley durant 45 minutes.

IMAGE FOURNIE PAR LA FONDATION DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL La soirée-bénéfice aura lieu le 3 mai prochain.

« Justin est un gars d’Ottawa qui a notamment déjà interviewé Snoop Dogg et Andre Agassi. Il est super content de le faire parce qu’il adore le sport et a déjà joué au football lui-même », a expliqué Joseph.

La soirée sera animée par Alexandre Laganière, surnommé le « rassembleur ». Un ancien joueur des Carabins de l’Université de Montréal, Laganière est notamment analyste aux matchs des Alouettes sur les ondes du 98,5 Montréal.

Après une belle carrière avec les Golden Gophers de l’Université du Minnesota, St-Juste a été un choix de troisième tour des Commanders lors du repêchage de la NFL de l’année dernière, au 74e rang. Il est ainsi devenu le plus haut choix pour un joueur québécois depuis que le porteur de ballon Tshimanga Biakabutuka a été choisi au huitième rang par les Panthers de la Caroline en 1996.

Les gens qui souhaitent assister à la soirée peuvent se procurer des billets sur le site de la fondation du cégep du Vieux Montréal. Le prix des billets est de 350 $ et le nombre de places est limité à 160.

« Ce sera plus que l’entrevue avec Benjamin. Il y aura des trucs à l’entrée et un repas de trois services sera servi. Les gens passeront une très belle soirée. Les bénéfices nets iront directement au programme de football. »

En plus de la location du terrain au collège Notre-Dame, où les Spartiates s’entraînent, les fonds récoltés serviront notamment à payer les coûts d’équipement, de déplacement et à assurer la pérennité du programme.