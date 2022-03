(Winnipeg) Paul Stastny, joueur de centre des Jets de Winnipeg, a donné 1000 $ US au « convoi de la liberté », groupe de camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant des jours en opposition aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement canadien.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La nouvelle est rapportée ce mardi matin par le Winnipeg Free Press et son journaliste sportif Jeff Hamilton. Stastny a fait ce don par le truchement d’une entreprise nommée « Walnuts, LLC », révèle le quotidien, qui a épluché la liste de quelque 92 000 donateurs mise au jour par des pirates informatiques qui s’en sont pris au site de sociofinancement GiveSendGo.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Les camionneurs du soi-disant « convoi de la liberté » ont paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant des jours en opposition aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement canadien.

Lors d’un voyage des Jets en Arizona, le week-end dernier, Stastny a confirmé au représentant du Free Press avoir offert son soutien financier aux manifestants, invoquant ses « inquiétudes » pour « l’avenir de ses proches ». Les manifestations des dernières semaines pourraient constituer, selon lui, « un point tournant pour le Canada ».

D’abord présenté une initiative de camionneurs mécontents s’opposant à un mandat de vaccination obligatoire imposé à leur corps de métier, le « convoi de la liberté » est rapidement devenu le véhicule des idées de l’extrême droite canadienne, qui appelait carrément à la destitution du gouvernement Trudeau.

En entrevue avec le Free Press, Stastny s’est défendu d’appuyer des idées d’extrême droite, tout comme il a maintenu s’être opposé au blocage de postes de frontières mis en place par des manifestants en Ontario, au Manitoba et en Alberta.

Il a néanmoins admis se référer à des sources d’informations comme Rebel News et Fox News, qui ont largement relayé des théories du complot, par rapport à la pandémie de COVID-19 en général et par rapport aux manifestations d’Ottawa en particulier.

Paul Statsny est né à Québec, à l’époque où son père Peter jouait pour les Nordiques. Comme il a passé la majorité de sa vie aux États-Unis, il a toutefois la nationalité américaine.

Fils d’immigrants

Pour justifier sa réflexion par rapport à la pandémie, il invoque les origines de son père, qui a fui la Tchécoslovaquie avec sa femme en 1980. En tant que « fils d’immigrants qui ont fui un pays communiste vers le Canada afin de pouvoir prendre leurs propres décisions », il affirme avoir toujours eu en lui un désir de « liberté ».

Je sais comment était le Canada, et je vois où il s’en va, et ça m’effraie. Paul Statsny

Il a dit avoir fait ce don pour « l’avenir de [ses] enfants ».

Sur le même thème, il a renchéri en insistant sur la « liberté de décider de ce qu’on veut faire dans la vie sans que le gouvernement aille trop loin » et s’approprie le plus de pouvoirs possible. « Certaines personnes aiment ça, mais les histoires que j’ai entendues de mes parents sont épeurantes. »