On n’ose pas imaginer les critiques à Montréal si Trevor Timmins avait mis son poing sur la table pour repêcher Lias Andersson au 7e rang en 2017, devant Nick Suzuki, Martin Necas et Robert Thomas, entre autres…

Mathias Brunet La Presse

Ce premier choix des Rangers de New York a finalement été échangé en 2020 pour un choix de fin de deuxième ronde des Kings de Los Angeles, où il fait toujours la navette entre la LNH et la Ligue américaine à 23 ans.

Le nouveau co-directeur du recrutement amateur chez le Canadien Nick Bobrov a été directeur du recrutement européen chez les Rangers de New York de 2015 à 2021, avant d’être congédié il y a moins d’un an par le successeur de Jeff Gorton, Chris Drury.

Il faut l’avouer froidement : les résultats au repêchage ont été désastreux à New York au cours de cette période, entre autres lors des cuvées 2017 et 2018, où les Blue Shirts détenaient cinq choix de première ronde.

Gordie Clarke était le patron, mais Bobrov, 46 ans, avait non seulement une grande influence sur les choix en Europe, mais prenait de l’ascendant au sein du groupe au fil des années et ne limitait pas ses conseils au Vieux Continent.

Après Lias Andersson, du HV71 Jonkoping en Suède, au 7e rang, New York a opté pour un autre Européen au 21e rang, Filip Chytil, du Zlin TPS HC, en République tchèque.

Contrairement à Andersson, Chytil est établi dans la LNH, à New York, dans un rang de troisième centre. Il était l’un des plus jeunes joueurs de cette cuvée, étant né le 5 septembre, et il a atteint la Ligue nationale très tôt, à 19 ans. Compte tenu de son rang de sélection, Chytil ne constitue pas un mauvais choix, malgré une moyenne de 30 points par saison depuis son entrée dans la Ligue. Les joueurs choisis immédiatement après lui, Kailer Yamamoto, Pierre-Olivier Joseph, Kristian Vesalainen et Ryan Poehling ne cassent rien encore eux non plus, tandis que le gardien Jake Oettinger, lui, commence à s’établir comme un solide gardien à Dallas.

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Filip Chytil

Les Rangers avaient un autre choix dans le top 10 en 2018 et ils ont choisi le Russe Vitali Kravtsov au 9e rang, devant Evan Bouchard, Noah Dobson, Oliver Wahlstrom et Joel Farabee, tous déjà établis dans la LNH. Kravtsov, 22 ans, est retourné dans la KHL après deux essais infructueux à New York et il attend de changer d’organisation.

D’après les commentaires dithyrambiques de Clarke à l’endroit de Kravtsov après le repêchage et les informations glanées ici et là, il serait inapproprié cependant de faire porter le blâme à Bobrov pour ce choix puisqu’il avait sans doute d’autres choix en tête.

Avec les deux autres choix de première ronde en 2018, New York a opté pour deux défenseurs, K’Andre Miller au 22e rang et Nils Lundkvist au 28e rang. Miller, 22 ans, constitue une excellente prise. Ça n’est pas un défenseur très offensif, mais à 6 pieds 5 pouces, il est déjà incrusté au sein du top 4 des Rangers et joue plus de 20 minutes par rencontre depuis son entrée dans la LNH il y a deux ans.

Lundkvist est un défenseur droitier résolument offensif qui n’a pas encore percé la formation et qui ne la percera probablement pas. D’abord, il était l’un des plus jeunes de la cuvée, il a toujours 21 ans. Il est aussi coincé derrière deux défenseurs droitiers offensifs, Adam Fox et Jacob Trouba et on préfère un défenseur plus costaud et robuste sur une troisième paire. Lui aussi attend une transaction.

Le jeune homme possède encore un potentiel et à ce rang, il faut être plus indulgent, le taux de réussite se situe à environ 25 %. On a accordé une certaine clémence à Timmins avec ses joueurs repêchés à compter du 25e rang (Scherbak, McCarron, Poehling, Juulsen), il faut faire de même dans le cas des Rangers.

Jeff Gorton a découvert Nick Bobrov à Boston. Celui-ci s’est fait une réputation enviable grâce au choix de David Krejci à la fin de la deuxième ronde en 2004. Ce choix portait la signature de Bobrov, qui n’avait pas 30 ans. Bobrov a suivi Gorton à New York.

PHOTO NICK HOMLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kaapo Kakko

En 2019, Kaapo Kakko constituait le choix consensuel au deuxième rang, surtout après sa domination au Championnat du monde avec des joueurs de la LNH. Kakko a marqué sept buts en dix matchs lors de ce tournoi.

On dit du nouvel homme de hockey du CH qu’il est extrêmement bien organisé et que c’est un travailleur infatigable. Il aurait été d’un précieux secours à Gorton dans plusieurs dossiers connexes.

Espérons que Bobrov ait appris de ses erreurs à New York. Qu’il soit prêt à travailler en équipe et qu’il sera prêt à se faire remettre en question, puisqu’il formera un duo avec Martin Lapointe.

Donnons la chance au coureur, mais gardons-nous un droit de réserve pour l’instant…

Une ère nouvelle

Il s’est passé quelque chose d’inhabituel jeudi soir au Centre Bell lors de la prolongation. L’entraîneur Martin St-Louis a envoyé ses deux meilleurs jeunes joueurs offensifs, Nick Suzuki et Cole Caufield, lors de la première mise au jeu, et non pas ses meilleurs joueurs défensifs comme avaient l’habitude de le faire Claude Julien et Dominique Ducharme. Puis après avoir envoyé un second duo sur la glace, St-Louis a renvoyé Caufield et Suzuki sur la glace. Et Caufield a marqué, sans que Lehkonen, Anderson, Gallagher, Armia et Poehling ne touche la glace. Le défenseur Corey Schueneman a même été préféré à des vétérans ! Caufield a marqué un but à ses 30 premiers matchs. Il en a quatre (et un refusé), en quatre rencontres depuis l’arrivée de Martin St-Louis.