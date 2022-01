Bob Hartley (à droite de Morgan Klimchuk et du DG Jay Feaster sur la photo) aurait sans doute eu plus encore davantage de succès à Calgary si les Flames avaient réussi leur repêchage de 2013.

L’idée d’accumuler les choix de première ronde pour relancer son organisation demeure toujours séduisante.

Mathias Brunet La Presse

Une majorité de fans du Canadien espère voir Kent Hughes tâter le terrain avec Ben Chiarot, Jeff Petry, Tyler Toffoli, Artturi Lehkonen ou même Brendan Gallagher comme appât pour empiler les choix.

Emmagasiner les choix au repêchage quand on veut rebâtir ou réinitialiser demeure toujours une bonne idée. Encore faut-il bien repêcher.

Depuis 2007, douze fois a-t-on vu une organisation détenir trois choix de première ronde. Nous exclurons pour les fins de notre analyse les trois plus récents, en 2020 et 2021, par Columbus, New Jersey et Ottawa, dont la suite semble prometteuse concernant ces choix.

Mais dans la majorité des autres cas, le pari n’a pas fonctionné. Sur 27 de ces choix de première ronde, seulement quatre sont devenus des joueurs de premier plan, dont seulement deux avec leur équipe respective…

Une partie du problème réside dans le fait que les équipes acheteuses offrent souvent des choix de fin de première ronde puisqu’elles occupent le haut du classement.

On a aussi tendance à céder des choix de première ronde quand on annonce des cuvées plus faibles. Il y avait moins de profondeur en 2007 et 2013, où chaque fois deux équipes ont bénéficié de trois choix de première ronde.

Allons-y dans l’analyse. En prévision du repêchage de 2007, les Oilers d’Edmonton ont liquidé leur capitaine Ryan Smyth et le défenseur Chris Pronger. Ils avaient donc deux choix de première ronde supplémentaire en plus de leur propre choix au sixième rang. Choisi sixième, Sam Gagner a donné plusieurs belles saisons aux Oilers, sans être dominant. Alex Plante (15e) n’a jamais percé et Riley Nash (21e) est devenu un joueur de soutien ailleurs après avoir été échangé quelques années plus tard pour un choix de deuxième ronde.

Les Blues ont mieux fait cette même année. Ils ont entre autres repêché Lars Eller (13e), qui leur a éventuellement permis d’acquérir Jaroslav Halak, et David Perron (26e). Ian Cole (18e) s’est épanoui ailleurs. Les Blues avaient obtenu ces choix supplémentaires en échangeant les vétérans Bill Guerin et Keith Tkachuk.

La cuvée 2007 était faible cependant. À peine 17 des choix de première ronde ont disputé 500 matchs dans la LNH, dont 11 dans des rôles de premier plan.

Le Canadien s’en est bien tiré cette année-là, dans le dernier de ses grands repêchages, avec Ryan McDonagh, malheureusement échangé bêtement, Max Pacioretty et P. K. Subban.

Le DG désormais déchu des Panthers, Dale Tallon, a tenté un coup semblable en 2010. Peu de temps après son entrée en poste, il a échangé Nathan Horton, pourtant encore dans la force de l’âge, et le défenseur Keith Ballard pour des choix de première.

Avec son propre choix, les Panthers ont opté pour Erik Gudbranson au troisième rang, un défenseur robuste et durable, mais très limité. Malgré une longue carrière, Nick Bjugstad (19e) n’est jamais devenu le centre espéré. Il n’a jamais atteint la marque des 50 points dans une saison. Quinton Howden (25e) n’a jamais percé.

La cuvée 2011 n’a rien donné non plus pour les Sénateurs, à part leur sixième choix au total, le leur, Mika Zibanejad, malheureusement échangé avant qu’il n’explose à New York. Stefan Noesen et Matt Puempel n’ont jamais pu s’établir dans la Ligue nationale. Ils se sont repris en cinquième ronde avec Jean-Gabriel Pageau et en septième ronde avec Ryan Dzingel. C’est dire…

Les Flames de Calgary ont mal paru en 2013. Ils ont liquidé leur capitaine Jarome Iginla et le défenseur Jay Bouwmeester, mais ont repêché avec ces choix deux joueurs qui ont totalisé à deux… neuf matchs dans la Ligue nationale.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les Penguins, qui ne détenaient ainsi plus de choix de première ronde, mais qui ont largement profité des services d’Iginla en séries, ont néanmoins réussi à repêcher eux éventuels joueurs d’impact dans des rondes plus tardives, le gardien Tristan Jarry et l’attaquant Jake Guentzel.

Les Blue Jackets de Columbus ont fait chou blanc eux aussi en 2013, avec Alex Wennberg (14e), Kirby Rychel (19e) et Marko Dano (27e). Les 19e et 27e choix avaient été obtenus pour Jeff Carter et Rick Nash. Wennberg a connu quelques bonnes saisons en début de carrière, mais il a vite fané.

On a souvent évoqué le repêchage de 2015 par les Bruins de Boston dans ces pages. L’idée de vendre Milan Lucic et Dougie Hamilton, pourtant encore jeunes, n’était pas vilaine, mais on a frappé dans le beurre royalement avec Jakub Zboril, Jake DeBrusk et Zach Senyshyn, quoique DeBrusk revendique au moins une ou deux bonnes saisons. Boston serait presque invincible si le directeur du recrutement de l’époque, Keith Gretzky, avait choisi trois de ces joueurs encore disponibles parmi Mathew Barzal, Kyle Connor, Thomas Chabot, Joel Eriksson-Ek, Brock Boeser, Travis Konecny ou Sebastian Aho.

En 2017, les Golden Knights ont repêché trois fois en première ronde. Ils ont échangé ces trois jeunes joueurs. Nick Suzuki et Erik Brannstrom leur ont permis d’acquérir deux joueurs de premier trio, Mark Stone et Max Pacioretty. Cody Glass a rapporté Nolan Patrick. Vegas a quand même réussi à maximiser la situation pour du succès à plus court terme.

2007 Edmonton

6- Sam Gagner

15- Alex Plante

21- Riley Nash

2007 St. Louis

13-Lars Eller

18- Ian Cole

26- David Perron

2010 Floride

3- Erik Gudbranson

19-Nick Bjugstad

25-Quinton Howden

2011 Ottawa

6-Mika Zibanejad

21-Stefan Noesen

24-Matt Puempel

2013 Calgary

6- Sean Monahan

22- Émile Poirier

28- Morgan Klimchuk

2013 Columbus

14- Alex Wennberg

19-Kirby Rychel

27-Marko Dano

2015 Boston

13-Jakub Zboril

14-Jake DeBrusk

15-Zach Senyshyn

2017 Vegas

6- Cody Glass

13- Nick Suzuki

15- Erik Brannstrom

2018 New York

9- Vitali Kravstov

22- K’Andre Miller

28- Nils Lundqvist

2020 New Jersey (à suivre)

7- Alexander Holtz

18- Dawson Mercer

20- Shakir Mukhamadullin

2020 Ottawa (à suivre)

3- Tim Stützle

5-Jake Sanderson

28-Ridly Greig

2021 Columbus (à suivre)

5- Kent Johnson

12- Cole Sillinger

25- Corson Ceulemans

