Le poste de l’entraîneur Dave Tippett à Edmonton ne serait donc pas menacé. Entamer sa chronique d’une telle façon il y a un mois à peine aurait suscité l’incrédulité.

Mathias Brunet La Presse

Les Oilers étaient portés par une extraordinaire vague. Leur brillante fiche de 16-5 permettait aux Oilers de flirter avec le premier rang du classement général et aux fans de rêver à des jours meilleurs… enfin.

Mais comme le Canadien il y a quelques années sous Michel Therrien, les Oilers ont frappé le mur avant les Fêtes.

Connor McDavid et sa bande ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs, dont 8 à la régulière, et les voilà désormais menacés de rater les séries éliminatoires pour la 14e fois en 16 ans.

Edmonton occupe la dernière place donnant accès aux séries, un point devant les Jets de Winnipeg et les Kings de Los Angeles, mais avec un match de moins à disputer que les Jets.

Dans le rétroviseur, on retrouve aussi à trois points les Sharks de San Jose et les Canucks de Vancouver, presque invincibles depuis l’arrivée de Bruce Boudreau derrière le banc.

Les fans des Oilers ne veulent pas revivre leur perpétuel cauchemar. L’espoir s’est d’abord appelé Taylor Hall, Jordan Eberle, Ryan Nugent-Hopkins et Nail Yakupov. Hall n’a jamais permis aux Oilers de participer aux séries éliminatoires en six ans à Edmonton. Ni Yakupov d’ailleurs. Eberle une seule fois avant d’être échangé aux Islanders. Seul Nugent-Hopkins est encore avec le club.

Connor McDavid est arrivé en sauveur en 2015. Mais malgré 627 points en 440 matchs, et une domination outrageuse avec Leon Draisaitl, 351 points à ses 242 matchs, les Oilers ont accédé aux séries seulement deux fois en six ans et remporté une seule ronde.

Draisaitl a eu 26 ans en octobre. McDavid atteindra le quart de siècle dans moins d’une semaine. Certains fans craignent de perdre les meilleures années de ce duo en raison de carences ailleurs dans la formation.

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Leon Draisaitl et Connor McDavid

Et malgré une succession de cinq directeurs généraux depuis le départ de Kevin Lowe en 2008, les problèmes des Oilers demeurent les mêmes.

Edmonton n’a toujours pas de gardien de premier plan. Le DG actuel, Ken Holland, a fait confiance une fois de plus cette année à Mikko Koskinen et à Mike Smith, 39 ans. Koskinen, 33 ans, est toujours aussi mauvais. En 20 matchs, sa moyenne s’établit à 3,19 et son taux d’arrêts à ,900.

Smith est toujours blessé. En cinq matchs, il montre une moyenne de 3,91 et un taux d’arrêts de ,897. Stuart Skinner, un choix de troisième ronde en 2017, est le moins pire du trio, mais il a seulement 23 ans.

Koskinen en a marre des critiques, autant de son entraîneur Tippett que des fans et des médias, et il s’est vidé le cœur mercredi matin.

« C’est n’est pas très gentil de se faire jeter sous l’autobus. Je dois être meilleur, mais on a compté sept buts lors de mes six dernières défaites. Je ne peux pas compter de buts. »

Pas sûr que ses coéquipiers apprécieront…

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Mikko Koskinen

Avant Smith et Koskinen, il y a eu Cam Talbot, Devan Dubnyk, Ilya Bryzgalov, Ben Scrivens, Nikolai Khabibulin, Jeff Drouin-Deslauriers, Dwayne Roloson et Jussi Markkanen…

Et outre lors du bref passage de Dominik Hasek en fin de carrière, l’actuel DG des Oilers, Ken Holland, a toujours gagné lors de son long règne à Detroit avec des gardiens de deuxième ordre, protégés par une extraordinaire défense menée par Nicklas Lidstrom.

Mais les Oilers ne sont pas les Red Wings. Et la défense demeure encore un point d’interrogation. L’arrivée de Duncan Keith, une légende à Chicago, mais une légende vieillissante à 38 ans, n’a rien réglé, et encore moins pallié la perte du meilleur arrière défensif de l’équipe, Adam Larsson. L’éclosion du premier choix de 2018, Evan Bouchard, constitue une belle addition, mais il y a encore trop peu de profondeur à l’arrière.

Et on n’a toujours pas réglé un autre manque de profondeur, aux ailes. Est-il normal de voir Warren Foegele, cinq buts en 33 matchs, et Kailer Yamamoto, en panne sèche depuis deux ans, occuper le poste d’ailiers de Draisaitl ?

Plusieurs lient Carey Price aux Oilers depuis quelques semaines. Mais avec un salaire annuel de 10,5 millions pour cette saison et les quatre suivantes, l’incertitude entourant son genou et son état psychologique, son âge, 35 ans cet été, et la situation salariale des Oilers, on se demande comment un tel échange serait possible.

Il reste encore du temps aux Oilers pour se replacer, mais l’arrivée d’un bon gardien ne ferait pas de tort.

Jakob Chychrun sur le marché ?

PHOTO DAVID BERDING, USA TODAY SPORTS Jakob Chychrun

Les Coyotes de l’Arizona reconstruisent comme peu reconstruisent. Non seulement le nouveau DG Bill Armstrong a-t-il mis la maison à terre, mais il n’a laissé aucun clou traîner au sol. Le prochain candidat sur le marché des échanges serait le défenseur Jakob Chychrun, 23 ans seulement, 41 points, dont 18 buts, en 56 matchs l’an dernier, mais seulement sept points en 26 rencontres cette saison.

Mais de tels défenseurs ne courent pas les rues et Armstrong exigerait une offre semblable à celle reçue par les Sabres de Buffalo pour Jack Eichel, c’est-à-dire un espoir de premier plan, un attaquant du top 6 âgé de 25 ans ou moins, un choix de première et de deuxième ronde.