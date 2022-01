Nomination surprise chez le Canadien : Chantal Machabée, probablement la plus connue des journalistes affectés à la couverture du club, est la nouvelle vice-présidente aux communications de l’organisation.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Elle succède ainsi à Paul Wilson, qui a été remercié il y a quelques semaines en même temps que le directeur général Marc Bergevin. Notons toutefois que, selon le communiqué publié mercredi matin, Mme Machabée est nommée VP du Canadien, et non du Groupe CH, comme l’était M. Wilson. Elle relèvera de France-Margaret Bélanger, présidente, Sports et divertissement chez le Groupe CH.

Chantal Machabée a passé les 32 dernières années à l’emploi de RDS, à titre de reporter et d’animatrice. Elle était, jusqu’à mercredi, affectée à la couverture quotidienne des activités du Canadien à domicile et sur la route.