(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont conclu une entente hors cour pour régler la poursuite intentée par un ex-entraîneur adjoint des rangs mineurs et sa femme, qui ont accusé l’équipe d’avoir agi de façon négligente en maintenant en poste un entraîneur qui l’a agressée sexuellement et l’a harcelée avant de sévir contre lui pour avoir rapporté l’incident.

Associated Press

Les avocats de Jarrod et Erin Skalde ont annoncé l’entente hors cour par voie de communiqué mardi. Les détails du pacte n’ont pas été précisés.

« Nous sommes satisfaits que l’organisation des Penguins ait travaillé avec nous pour régler ce conflit afin que Jarrod et sa famille puissent poursuivre leur vie », a déclaré l’avocat David Fish, qui représente Jarrod Skalde.

Erin Skalde a ajouté par voie de communiqué : « Les évènements des trois dernières années ont été très difficiles, et j’espère maintenant pouvoir tourner la page et militer pour les autres ». Elle a ajouté qu’elle aimerait instiguer un mouvement de changement.

Les Penguins ont dit par voie de communiqué que les dirigeants de l’équipe ont agi très rapidement en apprenant l’existence des allégations en 2019.

« Les Penguins et la famille Skalde ont conclu un accord pour régler le différend », a mentionné l’équipe par voie de communiqué.

Jarrod et Erin Skalde ont engagé des poursuites contre les Penguins il y a près d’un an devant le tribunal de district de Pennsylvanie, alléguant que l’ancien instructeur de Wilkes-Barre/Scranton, Clark Donatelli, a agressé Erin Skalde lors d’une sortie pendant un voyage en 2018. L’équipe est le club-école des Penguins dans la Ligue américaine et elle est administrée par la formation de la LNH.

Ils alléguaient également que le directeur général actuel du Wild du Minnesota, Bill Guerin, qui était directeur général du club Wilkes-Barre/Scranton et directeur général adjoint des Penguins à l’époque, a demandé à Jarrod Skalde de ne pas révéler la raison du congédiement de Donatelli et que l’équipe a puni Skalde pour avoir signalé l’agression, mettant ensuite mis fin à son emploi sous le prétexte de réductions de personnel liées à la pandémie.

Guerin est également directeur général adjoint de l’équipe olympique de hockey masculin des États-Unis. Le directeur général, Stan Bowman, a démissionné de ce poste et de celui de chef des opérations hockey des Blackhawks récemment dans la foulée des retombées du scandale du club de Chicago.

Un porte-parole de Hockey USA a fait savoir qu’aucune décision n’avait encore été prise au sujet du successeur de Bowman.

Au milieu de l’onde de choc provoqué par l’enquête sur la mauvaise gestion des allégations d’agression sexuelle par les Blackhawks il y a 11 ans, TSN a rapporté récemment que le Center for SafeSport des États-Unis avait ouvert une enquête sur la gestion par Guerin de la situation à Wilkes-Barre/Scranton. Un porte-parole a déclaré que SafeSport « ne commente pas les dossiers actifs pour protéger l’intégrité du processus ».

L’Associated Press n’identifie généralement pas ceux qui prétendent avoir été agressés sexuellement, mais l’avocat de Jarrod Skalde, David Fish, a fait savoir que la famille était d’accord, car l’affaire avait déjà été rendue publique.