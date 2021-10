Jack Eichel et les Sabres de Buffalo sont à couteaux tirés parce qu’ils ne s’entendent pas sur la manière de réparer les vertèbres cervicales du joueur vedette.

L’affaire Jack Eichel serait donc enfin sur le point de se dénouer à Buffalo.

Un échange pourrait même survenir sous peu, a annoncé le distingué Darren Dreger de TSN, puisque les Sabres viennent d’accepter de fournir le dossier médical de leur ancien capitaine à l’équipe désireuse de l’acquérir.

Il importait, dans l’intérêt de tous, d’accélérer le processus : les Sabres et leurs jeunes joueurs au cœur de la reconstruction demeurent dans les sables mouvants tant que l’ombre d’Eichel plane sur l’équipe; le club acquéreur ne peut attendre trop longtemps puisqu’il devra déjà patienter le temps de l’intervention chirurgicale sur le jeune homme ; Eichel, 25 ans, l’une des stars de la Ligue, doit jouer au plus vite pour le bien de sa carrière.

Eichel et les Sabres sont à couteaux tirés parce qu’ils ne s’entendent pas sur la manière de réparer les vertèbres cervicales du joueur.

Eichel veut qu’on lui pose un disque artificiel, une opération jamais subie par un hockeyeur auparavant, mais qui, selon son clan, règlerait le problème pour le reste de ses jours.

Les Sabres, eux, privilégient une méthode plus traditionnelle, mais qui pourrait impliquer une nouvelle intervention chirurgicale dans 10, 15 ans, ce que Eichel veut éviter à tout prix.

Le club qui l’obtiendra mettra la main sur un formidable centre droitier de 25 ans, deuxième choix au total derrière Connor McDavid en 2015, 78 points en 68 matchs à sa dernière saison complète, 94 points sur une année complète, mais aussi un joueur à la santé incertaine et au salaire annuel de 10 millions, qui a vu passer cinq entraîneurs et qui est associé aux insuccès des Sabres, exclus des séries à ses cinq premières saisons.

Si les Blue Jackets de Columbus ont reçu deux choix de première ronde et un jeune défenseur prometteur pour Seth Jones, Eichel vaut au moins autant.

Le nouveau directeur général des Sabres, Kevyn Adams, joue sa carrière ici. Une organisation peut profiter d’un tel échange pour se donner un formidable élan, ou encore s’écrouler lamentablement parce que le retour n’aura pas donné les résultats escomptés.

Il y a peu de comparables. Matt Duchene était déjà sur une pente descendante au Colorado lorsque Joe Sakic l’a échangé aux Sénateurs d’Ottawa. Le DG de l’Avalanche a pu obtenir en retour un choix de première ronde (devenu Bowen Byram), Samuel Girard, un joueur repêché en première ronde par les Sénateurs (Shane Bowers) et des choix de deuxième et troisième ronde.

Girard a été le défenseur le plus utilisé chez l’Avalanche l’an dernier et, malgré des séries difficiles contre Vegas, il demeure un formidable joueur. Byram, deviendra sans l’ombre d’un doute un membre du top 4 dans un avenir rapproché. Bowers ne suscite plus beaucoup d’espoir, mais les trois autres joueurs repêchés avec les choix obtenus continuent de se développer dans l’ombre.

Les Sénateurs d’Ottawa ont frappé le gros lot à leur tour en échangeant leur défenseur vedette Erik Karlsson en septembre 2018. Ils ont obtenu en retour un éventuel centre numéro un, Josh Norris, un choix de première ronde, troisième au total, devenu Tim Stützle, et un choix de deuxième ronde en 2021. Cette transaction a été essentielle à leur reconstruction.

Il y a le cas inverse. Les Penguins de Pittsburgh croyaient avoir lancé une reconstruction intéressante en 2001 avec l’échange aux Capitals de Jaromir Jagr, 29 ans, 121 points la saison précédente, pour Kris Beech, 7e choix au total en 1999, le défenseur Ross Lupaschuk, 20 ans, 65 points en autant de rencontres dans les rangs juniors, un choix de première ronde et Michal Sivek, un autre choix de deuxième ronde. Aucun des trois n’a réussi à s’accrocher à la LNH. Pittsburgh a vécu une longue traversée du désert par la suite… jusqu’à l’arrivée de Sidney Crosby en 2005.

Le problème, pour Adams et les Sabres, demeure la limite dans les options. Le partenaire d’échange doit avoir de la place au sein de sa masse salariale pour accueillir Eichel et son salaire. Il doit aussi détenir des espoirs assez alléchants pour Buffalo. Les Rangers sont souvent associés à Eichel.

Les Sabres ne sont certainement pas en position de force et ils doivent éviter de céder Eichel à moindre coût en se disant qu’ils regorgent déjà d’une multitude d’espoirs de toute façon.

Tous les regards sont tournés vers Buffalo…