Selon la journaliste d’ESPN Emily Kaplan, le gardien des Golden Knights Robin Lehner aurait affirmé lundi midi qu’il n’a jamais accusé l’entraîneur Alain Vigneault d’avoir distribué des médicaments sans ordonnance. Son tweet concernait uniquement sa façon de traiter les joueurs, aurait-il précisé.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Samedi, Lehner s’en est pris aux façons de faire de certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) sur son compte Twitter. Dans un premier tweet, il a questionné s’il était normal que des employeurs distribuent à leurs employés des benzodiazépines, qui servent à traiter l’anxiété et l’insomnie en ralentissant l’activité cérébrale, et de l’Ambien, un somnifère.

Dans un sous-tweet connecté au premier, il a identifié les Flyers de Philadelphie, traitant Alain Vigneault de « dinosaure » et demandant à ce qu’il soit renvoyé.

L’ordre dans lequel les tweets ont été écrits et publiés laissait croire que le gardien accusait l’entraîneur-chef d’avoir distribué des médicaments sans ordonnance. Il semblerait finalement que les accusations se retrouvant dans les deux tweets n’étaient pas liées.

L’entraîneur québécois, croyant comme tout le monde que le gardien l’accusait d’avoir distribué des médicaments, s’est exprimé à ce sujet lors d’une conférence de presse organisée par les Flyers lundi matin. Il a dit ne pas connaître Lehner et a nié tout ce qui concerne la distribution de pilules.

« Je n’ai pas besoin d’un autre revenu. Je n’ai aucune idée d’où ça vient. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je n’ai aucune idée », a-t-il soutenu.

« C’est complètement faux, a-t-il assuré. […] Cette organisation traite ses joueurs de façon professionnelle. »

« C’est la Ligue nationale de hockey, pas Slap Shot », a-t-il ajouté.

Le Québécois a ensuite énuméré certains de ses anciens joueurs qui évoluent maintenant avec les Golden Knights : Jonathan Marchessault, Mark Stone, Shea Theodore, Nick Holden et Nolan Patrick. « Je ne sais pas d’où viennent ces accusations, a-t-il soutenu. Je suis assez certain que ça ne vient pas d’eux. »

Vigneault a laissé savoir qu’il n’avait pas été en contact avec la LNH au cours des derniers jours.

« Je suis certain que Chuck [Fletcher, le directeur général] a parlé à quelqu’un, mais pas moi. C’est la Ligue nationale de hockey, nous avons les meilleurs de tous. Les Flyers ont le meilleur personnel médical. Si les joueurs ont besoin de quelque chose, ils savent qui aller voir. »

Concernant les écrits de Lehner sur le fait que Vigneault est un « dinosaure » et qu’il « traite les joueurs comme des robots et non des humains », le principal intéressé a indiqué qu’il préférait le mot « expérimenté ».

« Quand tu as de l’expérience, tu deviens peut-être un dinosaure, a-t-il lancé. Mais ce que je sais, c’est que je suis entraîneur depuis plusieurs années et que je suis dur, demandant, mais je tiens à mes joueurs. Je veux leur bien-être. Au fil des années, il y a probablement des joueurs qui m’ont aimé, d’autres moins, mais j’ai fait ce que j’ai fait avec les meilleures intentions. Avec du respect. »

Rappelons que Robin Lehner a écrit « avoir des preuves » au sujet de ce qu’il avance. Il n’a toutefois plus donné signe de vie sur son compte Twitter depuis samedi.

Selon Emily Kaplan, le cerbère aurait eu une longue discussion avec l’Association des joueurs, hier. Nous en saurons plus à ce sujet au courant de la semaine.