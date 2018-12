 Le CH ne cherche pas à échanger Charles Hudon, selon son agent 

«J'ai eu des discussions avec [le directeur général] Marc Bergevin, et je crois que Charles fait partie des plans du Canadien, a répondu l'agent Allain Roy à La Presse, hier, en entrevue téléphonique. Charles va avoir sa chance et il va être patient.»

Pour l'heure, la place du joueur québécois avec la formation montréalaise est source d'interrogations, puisqu'il n'a pas joué une seule fois depuis le 27 novembre. En tout, c'est neuf matchs de suite que Hudon a dû regarder à titre de simple spectateur depuis les hauteurs des arénas.

La situation pourrait aussi se compliquer encore un peu avec le retour au jeu imminent d'un autre attaquant, Joel Armia, qui est absent depuis le 6 novembre en raison d'une blessure au genou droit.

Hudon, qui n'a pris part qu'à 21 des 34 rencontres du Canadien cette saison, ne songe toutefois pas à exiger une transaction, selon ce qu'a expliqué Allain Roy hier.

«Charles est un membre du Canadien et aussi, il veut rester un membre du Canadien, a fait savoir l'agent. Il comprend qu'il doit demeurer patient dans une situation comme la sienne, même si c'est difficile.

«Tous les joueurs dans cette ligue aiment mieux jouer que de regarder un match de la passerelle, c'est bien évident. Charles est un peu frustré par ce qui se passe, et c'est normal. Il a connu une bonne saison l'an dernier et il a connu un bon camp d'entraînement au mois de septembre. On va voir où ça va le mener.»

Il est aussi à noter que depuis que l'attaquant Nikita Scherbak a été placé sur la liste de ballottage du Canadien en date du 1er décembre, Charles Hudon a essentiellement hérité du rôle de 14e attaquant chez le Canadien.

Peca, Chaput, Agostino

Ce qui complique un peu plus ce dossier, c'est aussi l'émergence récente des Matthew Peca, Michael Chaput et Kenny Agostino. Chaput et Agostino, qui avaient tous deux commencé la saison avec le Rocket de Laval, vont devoir passer par le ballottage si jamais la direction montréalaise choisissait de les retourner dans la Ligue américaine.

Notons de plus que lors de l'entraînement du Canadien hier après-midi à Denver, en prévision du match de ce soir face à l'Avalanche du Colorado, Hudon faisait toujours partie des attaquants réservistes.

Rappelons que Charles Hudon a récolté trois buts et une passe depuis le début de la saison. La saison dernière, il avait obtenu 10 buts et 20 passes en 72 parties.