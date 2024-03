(Ponte Vedra Beach, Floride) Déjà au sommet du classement mondial, Scottie Scheffler a ajouté une autre couche à sa légende en remportant le Championnat des joueurs de la PGA, dimanche à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Doug Ferguson Associated Press

Scheffler est devenu le premier joueur en 50 ans à gagner ce tournoi deux années de suite, après avoir égalé la plus grande remontée de l’histoire.

Scheffler a réussi un aigle au quatrième fanion et il a connu une séquence de quatre oiselets en cinq trous pour remettre une carte de 64 (-8). Il s’agissait de la meilleure ronde finale pour un vainqueur du tournoi, à égalité avec Davis Love III en 2003.

Scheffler a gagné par un coup, mais il a dû attendre le dernier coup roulé de la journée avant de sabler le champagne.

Xander Schauffele, Brian Harman et Wyndham Clark ont tous eu une occasion de forcer la tenue d’une prolongation, mais ils n’ont pas réussi un oiselet sur le 18e trou du parcours de TPC Sawgrass.

Clark était le dernier en séquence. Il était confronté à un coup roulé d’une distance d’environ 18 pieds et sa balle est entrée du côté gauche du trou avant d’en sortir à droite.

« Je ne sais pas comment ce coup roulé n’a pas réussi à entrer, a observé Clark. Même quand ça a touché la lèvre du trou, je pensais que la balle allait tomber. J’étais dévasté. »

Scheffler, qui avait amorcé la ronde finale avec un retard de cinq coups, était sur les tertres d’entraînement lorsqu’il s’est fait dire qu’il était une fois de plus le champion de cet évènement.

C’est déjà difficile de gagner le Championnat des joueurs une fois. Avoir réussi à le gagner deux fois de suite, c’est extrêmement spécial. Je suis très reconnaissant. Scottie Scheffler

Ce n’était pas une semaine ordinaire. Scheffler a souffert de problèmes au cou lors de la deuxième ronde et il a joué 69. Il semblait hors de la course, samedi après-midi, mais il a conclu sa ronde avec trois oiselets d’affilée.

Il a ensuite livré un chef-d’œuvre sur le parcours Stadium du TPC Sawgrass. Il a égalé Justin Leonard (1998) pour la plus importante remontée lors de la ronde finale.

« Je suis un joueur très compétitif. Je ne voulais pas abandonner le tournoi, a fait savoir Scheffler. J’ai fait ce que j’ai pu pour rester dans la course jusqu’à ce que mon cou soit mieux. Aujourd’hui, je me sentais très bien. »

Scheffler n’a commis aucun boguey à ses 31 derniers trous et il a vécu une dernière heure intense, alors que quatre joueurs du top 10 mondial étaient dans la course.

Ils ont tous eu l’occasion de l’emporter.

Schauffele, qui a amorcé la dernière ronde avec une avance d’un coup, était toujours aux commandes jusqu’à ce qu’il rate son coup de départ aux 14e et 15e trous. Il a raté une occasion d’oiselet au spectaculaire 17e trou pour jouer 70.

« Mon père m’a dit il y a très longtemps de me commettre, d’exécuter et d’accepter. Je digère une grosse dose d’acceptation en ce moment, a exprimé Schauffele. J’ai tenté de me commettre, j’ai mal exécuté certains coups et je suis là à l’accepter. »

Harman est resté dans la course assez longtemps pour avoir une chance de gagner, mais il a raté une occasion d’oiselet au 16e trou et il a signé une carte de 68.

Clark a également effectué une poussée tardive. Il a raté de peu un aigle au 16e fanion, mais il a inscrit un oiselet au 17e. Sa carte de 69 s’est avérée insuffisante.

Scheffler a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de -20 et il a empoché 4,5 millions US.

Corey Conners a terminé à égalité au 11e rang à la suite d’une ronde de 68 et il a été le Canadien le mieux classé. Ses compatriotes Mackenzie Hughes et Nick Taylor ont partagé la 26e place.