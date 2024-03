Prisonnier de sa quête incessante de renouvellement, le circuit PGA Tour pourrait envisager de prendre un nouveau virage : réduire son champ de compétiteurs à 100.

L’idée peut sembler farfelue. Pourquoi réduire le nombre de joueurs ayant accès au meilleur circuit de la planète ?

Récemment, le tableau des meneurs à l’Omnium du Mexique a valu au PGA Tour quelques moqueries. Surtout à un moment où le circuit LIV Golf entamait aussi sa saison.

À Puerto Vallarta, le top 5 était composé de Jake Knapp, Sami Valimaki, Stephan Jaeger, C.T. Pan et Justin Lower. Pas nécessairement la carte de visite souhaitée par les bonzes du PGA Tour.

Or, des joueurs comme Rory McIlroy et Wyndham Clark se sont récemment exprimés en faveur d’un nombre réduit d’adhérents au circuit.

« Je serais partant pour réduire le nombre de joueurs, pour rendre le circuit plus compétitif. Je ne serai certainement pas très populaire en disant ça, mais je suis en faveur d’avoir moins de joueurs, moins de droits de jeu et de réunir les meilleurs parmi les meilleurs », a expliqué le premier.

« Je pense que ce serait merveilleux si notre circuit était limité à 100 joueurs et 20 joueurs sont relégués chaque année, peu importe qui vous êtes. Ce serait excitant pour la fin de la saison, parce que d’un côté, on regarderait qui gagnerait la Coupe FedEx, et de l’autre, qui sera relégué », a pour sa part exprimé le second.

Ultimement, l’idée serait de permettre aux amateurs de golf d’avoir la chance d’assister à une véritable lutte entre les meilleurs joueurs tournoi après tournoi. Puis, ça obligerait les joueurs à disputer le plus de tournois possible dans le but de protéger leur place sur le circuit. Indéniablement, le niveau de jeu serait plus relevé.

Le meilleur exemple est sans doute celui de la Formule 1. Vingt pilotes sur la grille de départ à chaque Grand Prix et c’est tout. L’assurance d’un bon spectacle et une lutte sans répit pour conserver son volant.

L’exemple inverse est tout aussi pertinent. Au tennis, sur le circuit de l’ATP, le nombre de joueurs admissibles aux évènements du circuit se compte par centaines. Les tournois majeurs accueillent jusqu’à 128 participants. Certes, ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Mais chaque joueur inscrit porte avec lui une chance de l’emporter.

Le portrait est similaire au golf. Le fait de réduire le nombre d’inscriptions nous priverait-il des histoires cendrillons ? La question est légitime.

Surtout qu’en réduisant le nombre de joueurs admis, pourrait-on se priver d’une relève qui abandonnerait, sachant très bien que les admissions sont extrêmement limitées ? En vérité, les circuits mineurs comme le Korn Ferry Tour seraient assurément plus relevés, compte tenu du luxe d’obtenir son droit de jeu.

Cependant, lorsqu’on s’attarde au classement actuel de la Coupe FedEx, Carson Young, Tyson Alexander et Danny Willett, positionnés aux 101e, 102e et 103e rangs, seraient relégués. Et on ne peut pas tout à fait dire que les partisans déchireraient leur chemise si ces braves devaient quitter le navire par leur manque de rendement.

Rien de tel n’est dans les plans du circuit PGA Tour, mais si ça devait arriver, il faut prévoir un appui massif des joueurs les mieux placés au classement.

Le Scheffler du printemps

Comme la pivoine, Scottie Scheffler est au sommet de sa forme à l’arrivée du printemps. Année après année, il excelle lorsque vient le temps de troquer le manteau d’hiver contre le manteau mince. Le joueur de 27 ans a gagné sept fois sur le circuit PGA Tour. Et toutes ses victoires ont été acquises entre février et avril.

Le numéro un au classement mondial vient tout juste de survoler l’Invitation Arnold Palmer grâce à une avance de cinq coups sur son plus proche poursuivant.

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Scottie Scheffler a remporté l’Invitation Arnold Palmer dimanche dernier.

Deux éléments ont souri à Scheffler.

D’abord, son jeu sur les verts, autrefois son talon d’Achille.

L’Américain a offert une clinique de coups roulés. Notamment grâce à un changement d’équipement chaudement recommandé par Rory McIlroy, Scheffler a laissé tomber son fer droit de marque Scottie Cameron pour un TaylorMade Spider. Ça a porté ses fruits, car il a dominé toutes les catégories liées aux coups roulés la semaine dernière. Plus impressionnant encore, lors des deux rondes du week-end, il n’a raté aucun roulé à l’intérieur de 15 pieds.

Ensuite, il y a la confiance. Scheffler a participé à six tournois depuis le début de la saison. Il a terminé, dans l’ordre, 5e, 17e, 6e, 3e, 10e et 1er.

Le vent dans les voiles, il se dirige vers le TPC Sawgrass, où sera disputé ce week-end le Championnat des joueurs, tournoi considéré comme le cinquième majeur de la saison.

Scheffler avait enlevé les grands honneurs l’année dernière avec un pointage final de -17, cinq coups devant Tyrrell Hatton. Et il est encore une fois l’homme à battre cette saison.