PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Orlando) Scottie Scheffler est devenu le golfeur no 1 au monde grâce à son jeu entre le tertre de départ et les verts. Il a brillé avec son fer droit dimanche et a facilement remporté le tournoi Arnold Palmer Invitational.

Doug Ferguson Associated Press

Scheffler a réussi tous les roulés importants pour se forger une avance de trois coups à la mi-parcours. Il a complété sa ronde en évitant les bogueys et a remis une carte de 66 (moins-6), le meilleur score par deux coups lors de la ronde finale à Bay Hill.

Il a finalement remporté le tournoi avec une avance de cinq coups sur son plus proche poursuivant, soit l’écart le plus important à Bay Hill depuis le triomphe de Tiger Woods en 2012. Et Scheffler a réussi cette performance une semaine avant qu’il amorce la défense de son titre au Championnat des joueurs, sa dernière victoire sur le circuit de la PGA avant ce week-end.

Scheffler avait connu des ennuis sur les verts au cours de la dernière année. Il a changé pour un fer droit de type maillet cette semaine et tout est tombé en place.

Il a réussi tous ses roulés de 15 pieds et moins durant le week-end et a triomphé à Bay Hill pour une deuxième fois en trois ans.

Wyndham Clark est resté à deux coups de Scheffler lors des huit premiers trous. Il a toutefois envoyé sa balle dans l’herbe longue au neuvième et a commis un boguey. Il n’a pas réussi un autre oiselet avant le 16e trou et s’est contenté d’un score de 70.

Clark a malgré tout obtenu une bourse de 2,2 millions US pour sa deuxième place.

Shane Lowry, qui avait commencé la ronde finale à égalité avec Scheffler, a connu une journée difficile. Il a remis une carte de 72 et a terminé seul au troisième rang.

Le Canadien Nick Taylor a terminé à égalité au 12e rang à 12 coups du gagnant à la suite d’une ronde de 71. Il a conclu le tournoi un coup devant son compatriote Corey Conners (74), qui a fait partie du groupe à égalité au 18e rang.

Mackenzie Hughes (72) a fini à égalité au 30e rang et Adam Hadwin (74), à égalité au 52e rang.