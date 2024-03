(Sanya) Minjee Lee a joué 65 (moins-7) en première ronde pour se forger une avance d’un coup en tête du tournoi de la LPGA qui se déroule sur l’île chinoise de Hainan, jeudi.

Associated Press

Sarah Schmelzel, Miranda Wang et Ruixin Liu sont à égalité en deuxième position après avoir négocié le parcours Jian Lake Blue Bay en 66 coups.

Lee, une golfeuse australienne, a réussi sept oiselets sans commettre le moindre boguey sur un parcours qu’elle connaît bien.

Lee, cinquième au classement mondial de la LPGA, a triomphé à cet endroit en 2016 et convoite sa 11e victoire en carrière. Elle a admis se souvenir très bien de cette victoire en sol chinois.

« Certains trous étaient différents à l’époque, a-t-elle dit. Je me souviens que j’en étais à ma deuxième saison (sur le circuit de la LPGA), et que je ne connaissais absolument rien. C’était un nouveau tournoi, je m’étais présentée ici sans aucune attente, et je m’étais amusée toute la semaine. »

La Canadienne Savannah Grewal, de Mississauga, en Ontario, pointe à égalité au 13e rang après avoir remis une carte de 69 (moins-3).

Pour sa part, la Québécoise Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, s’est contentée d’un pointage de 73 (plus-1) pour aboutir au 55e échelon.