Après une absence de près d’un an dans le circuit des Séries mondiales de rugby à 7, Sabrina Poulin a effectué son retour la fin de semaine dernière, à Los Angeles.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Une blessure à un ischiojambier a tenu la Québécoise à l’écart du jeu au cours des derniers mois. Sa dernière présence en rugby à 7 remontait à l’étape de Toulouse, au printemps passé. Elle a été ajoutée à la formation quelques jours avant le début du tournoi de Los Angeles, où l’équipe canadienne a conclu au quatrième rang.

Poulin n’est pas passée inaperçue en Californie en inscrivant deux essais et en contribuant au succès de son équipe, en attaque comme en défense.

« C’est un effort collectif, mais je suis quand même satisfaite, a indiqué Sabrina Poulin à Sportcom. La fatigue m’a affectée en fin de tournoi et je dois être plus constante, mais je vais continuer de travailler fort pour livrer de belles performances jusqu’à la fin. Je suis contente d’être de retour et j’espère aider l’équipe le plus possible. »

La profondeur de la formation canadienne offre plusieurs options au personnel d’entraîneurs quant à la composition de l’alignement.

Aux dires de Sabrina Poulin, la progression de l’équipe s’est fait sentir en l’espace d’un an. Les résultats tendent à lui donner raison. Le Canada luttait pour le top 10 l’an passé et bataille désormais pour une place sur le podium.

Une vingtaine de joueuses font partie du bassin de l’équipe nationale et 13 sont choisies pour chaque tournoi. Les services de 16 d’entre elles seront retenus en vue des Jeux olympiques de Paris cet été.

Deux défaites face au pays hôte

Les Canadiennes ont entamé leur parcours avec une victoire pour une première fois en cinq tournois cette saison lorsqu’elles ont vaincu les Britanniques 20-10. Elles ont ensuite blanchi les Espagnoles par la marque de 31-0.

Sabrina Poulin et ses coéquipières ont conclu la ronde préliminaire face aux Américaines, qui étaient en avance 12-0 à la demie. La Lavalloise a marqué le premier essai canadien à la reprise du jeu et même si le Canada a réduit l’écart à trois points avec moins d’une minute à jouer, il s’est finalement incliné au compte de 22-19.

« La machine est partie un peu trop tard et on n’a pas réussi à reprendre le dessus, a commenté Poulin. On savait qu’on allait avoir toute la foule contre nous, mais je pense qu’on a été un peu affectées par ça. »

La formation canadienne a affronté celle de la France en quarts de finale et s’est sauvée avec une victoire de 28-19.

Elle a profité du fait que ses adversaires ont été pénalisées à deux occasions tôt dans la partie pour prendre les devants 17-0. Les Françaises ont tenté une remontée, mais un essai enregistré par Sabrina Poulin a permis aux Canadiennes de conserver leur avance.

« C’est très positif comme résultat. La France a fini deuxième la semaine précédente, à Vancouver. Ça démontre qu’on peut vaincre les équipes du top 3 », a-t-elle ajouté.

En demi-finale, les joueuses de l’unifolié se sont inclinées 31-12 contre les Néo-Zélandaises, futures médaillées d’or, puis elles avaient encore rendez-vous avec les Américaines, cette fois dans le match pour la médaille de bronze. Les représentantes du pays hôte ont eu le dernier mot à nouveau en l’emportant 21-7.

« C’est peut-être la fatigue, mais collectivement, on n’a pas livré une bonne performance. Les Américaines ont été plus physiques que nous. On est capables de faire beaucoup mieux, on l’a prouvé contre la France plus tôt dans la journée. On voit une belle progression et on va essayer de construire là-dessus en vue des prochains tournois », a conclu Poulin.

Médaillées de bronze à Vancouver, les Canadiennes tenteront de renouer avec le podium à Hong Kong, au début du mois d’avril.