(Orlando) Scottie Scheffler perdait du terrain et la tête à Bay Hill, et il n’était pas le seul dans cette situation à l’Invitation Arnold Palmer.

Doug Ferguson Associated Press

C’était une excellente journée pour exercer sa patience, non seulement en raison des verts très fermes et de fortes bourrasques, mais aussi parce que Will Zalatoris a bien failli s’échapper après s’être bâti une avance de cinq coups.

Scheffler accusait six coups de retard quand il a quitté le vert du 11e. Mais une fois la troisième ronde terminée, il partageait la tête du classement avec Shane Lowry, sauvé par son fer droit et beaucoup d’aide de Zalatoris.

No 1 au monde, Scheffler n’a eu besoin que d’un roulé sur chacun de ses sept derniers trous, dont quatre pour des oiselets, pour remettre une carte de 70, deux coups sous la normale. Lowry a aussi rebondi sur le neuf de retour avec deux oiselets en fin de ronde, pour remettre aussi une carte de 70.

Les deux golfeurs ont un pointage cumulatif de moins-9 à 207, un coup devant Wyndham Clark, meneur après deux rondes, qui a joué 71.

Les trois doivent remercier Zalatoris cependant. Lui qui menait par cinq coups à un certain moment a commis deux doubles bogeys dans les cinq derniers trous, ce qui a permis à tout le monde de demeurer dans le coup. Il a terminé avec une carte de 71, ce qui le place à égalité au quatrième rang avec Russel Henley (72) et Hideki Matsuyama (72).

Quatre Canadiens sont toujours en lice.

Corey Connors a gagné six rangs pour se retrouver à égalité avec quatre autres golfeurs en 11e place avec une carte de 71. Nick Taylor a quant à lui perdu 10 places en jouant 74. il se trouve à égalité au 20e rang.

Mackenzie Hughes est à égalité au 39e rang après avoir joué 71. Adam Hadwin a toutefois remis une carte de 76 et glissé de 14 rangs, à égalité en 53e place.

Le tournoi se conclura dimanche.

Avec La Presse Canadienne