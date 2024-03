(Ponte Vedra Beach) Tiger Woods n’y est jamais parvenu. Ni Jack Nicklaus, même avant que le Championnat des joueurs ne s’établissent pour de bon sur un ancien marécage qui est maintenant appelé le TPC Sawgrass.

Doug Ferguson Associated Press

Ce sera la 50e édition du prestigieux tournoi du circuit de la PGA, et personne n’est parvenu jusqu’ici à y défendre son titre avec succès. Le prochain à tenter le coup sera Scottie Scheffler, et ses chances d’y parvenir sont beaucoup plus élevées que quiconque auparavant.

Ça comprend Woods, qui a essayé d’accomplir cet exploit en 2002, et qui n’a pu jouer sous la barre des 70 coups. Il a éventuellement terminé à égalité au 14e rang.

« Je crois que c’est un parcours où très peu de golfeurs parviennent à défendre leur titre, a dit Scheffler. Personne n’a signé de nombreuses victoires sur ce parcours. »

Seuls cinq golfeurs ont enregistré deux victoires sur le parcours Stadium du TPC Sawgrass. Nicklaus a triomphé en trois occasions, mais ça, c’était avant que le tournoi s’installe définitivement sur ce terrain conçu par Pete Dye, lequel est notamment reconnu pour son 17e trou, une normale-3 dotée d’un vert recouvrant une île.

Scheffler est le golfeur no 1 au monde, et c’est la première fois que le champion en titre du Championnat des joueurs aborde ce tournoi au sommet du classement mondial depuis Jason Day en 2016. La différence, cette fois-ci, c’est que Scheffler se présentera à Sawgrass après avoir signé une écrasante victoire par cinq coups à Bay Hill.

L’Américain, déjà le meilleur golfeur du tertre de départ jusqu’au vert, a finalement retrouvé sa touche avec son fer droit. En conséquence, tous ses adversaires doivent commencer à être nerveux.

« Je viens de connaître quelques très bonnes semaines, en termes de mécanique avec mon élan, a souligné le champion de la Coupe FedEx Viktor Hovland. Mais le fait qu’il soit parvenu à le faire de manière aussi constante pendant aussi longtemps, et qu’il ait remporté autant de tournois pendant cette période, je dois admettre que c’est très, très impressionnant. Vous savez, parfois, on a l’impression que notre mécanique est irréprochable, puis, le mois suivant, tout devient difficile. On dirait qu’il ne connaît pas ce genre de baisse de régime. »

Scheffler trône au sommet du classement mondial depuis 10 mois, donc ça n’est pas trop difficile de faire le calcul. En plus de ses trois victoires l’an dernier – parmi lesquelles se trouve celle au Défi mondial Hero aux Bahamas –, il a été exclu du top 10 en trois occasions seulement en 22 tournois.

On ignore si ce genre de rendement se poursuivra à Sawgrass, même si on aurait dit par moments l’an dernier qu’il jouait seul. Il menait par six coups à un certain moment et a triomphé par cinq coups, comme il l’a fait au tournoi sur invitations Arnold Palmer.

L’histoire, cependant, ne joue pas en sa faveur. Le parcours Stadium a la réputation de ne pas convenir à un style de golf en particulier, et des pièges attendent les joueurs à pratiquement chaque trou. Très peu s’en sortent d’ailleurs indemnes en cours de tournoi.

« C’est la raison pour laquelle je crois qu’il s’agit d’un des meilleurs tournois du circuit, parce qu’il [ce parcours] ne convient pas à un seul type de golfeur, a expliqué Scheffler. La puissance pure n’est pas favorisée ici. Mais même les cogneurs les plus modestes peuvent se retrouver rapidement dans le pétrin, parce que tu dois frapper ton coup exactement là où tu le souhaites, sinon tu seras puni sévèrement. »

Ce qui a changé, cependant, c’est la nécessité d’ajouter un astérisque à côté du Championnat des joueurs – à condition, cependant, que les organisateurs allèguent qu’il s’agit du peloton le plus relevé de la planète. Si on fait abstraction du classement mondial, l’univers du golf est si déchiré présentement en raison des défections vers le circuit LIV que la crème de la crème ne sera pas à Sawgrass cette semaine – non, les champions du Tournoi des maîtres, Jon Rahm et Cameron Smith, qui a triomphé il y a deux ans, ne fouleront pas les allées du parcours. Dustin Johnson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau brilleront aussi par leur absence.

Schauffele a peut-être résumé le mieux l’état d’esprit qui règne présentement en Floride.

« Dans un monde idéal, tous ces golfeurs seraient ici, mais j’ai l’impression que nous perdons notre temps à discuter de tout ceci dans la salle des médias », a-t-il conclu.