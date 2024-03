PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

Xander Schauffele a baissé la tête et il a foncé, alors qu’il tentait d’effacer un retard de quatre coups au Championnat des joueurs de la PGA. Il a même fait mieux.

Doug Ferguson Associated Press

Un coup audacieux dans les épines a mené à un oiselet et un long coup roulé d’une distance de 60 pieds lui a donné sa première avance du tournoi. Schauffele a couronné sa ronde de 65 (moins-7) en réussissant une superbe approche pour sauver la normale.

« Il y a certains moments dans le passé au cours desquels je me projetais un peu et je perdais confiance en moi alors que je ne devrais pas, a dit Schauffele. Aujourd’hui, j’ai tenté de rester dans ma propre petite boîte. »

Schauffele s’est donné une priorité d’un coup devant Wyndham Clark, grâce à un pointage cumulatif de moins-17.

Clark a baissé la tête, mais pour une autre raison. Au spectaculaire 17e trou du parcours de TPC Sawgrass, il a envoyé sa balle à l’eau. Il s’en est toutefois sorti avec un boguey.

« C’est malheureux, lors d’un trou si emblématique. J’ai effectué mon pire élan de la journée, a mentionné Clark. J’ai suivi avec un très bel élan et un très beau coup roulé. Je suis dans le dernier groupe, dimanche, alors c’est énorme. »

Clark a éventuellement ramené une carte de 70 pour rester au plus fort de la lutte.

« J’espère que ce sera un point tournant dans le tournoi. J’espère que nous regarderons ce 17e trou demain et que nous nous dirons que c’était peut-être l’approche et le coup roulé qui ont fait la différence », a-t-il exprimé.

Pendant un certain temps, il semblait que le tournoi était l’affaire de Clark et Schauffele, mais les cartes de pointage ont été assez basses, faisant que plusieurs golfeurs sont encore dans la course.

Brian Harman, le champion de l’Omnium britannique, a commis un boguey au neuvième trou, mais il a ensuite réussi cinq oiselets au deuxième neuf et il a joué 64. Il se retrouve seul au troisième échelon, à moins-15.

Maverick McNealy (68) et Matt Fitzpatrick (68) partagent la quatrième place, à quatre coups du meneur.

Scottie Scheffler, le numéro un mondial, a maintenu ses chances de devenir le premier golfeur en 50 ans à remporter ce tournoi deux années de suite. Il a signé une carte de 68 pour pointer en sixième position en compagnie de Sahith Theegala (67), à moins-12.

« Je ne dirais pas que je ne suis plus dans la course, mais je regarde assurément de l’extérieur. Une bonne journée, demain, pourrait faire beaucoup de chemin », a observé Scheffler.

Les Canadiens Corey Conners et Nick Taylor ont dégringolé hors du top 10, samedi. Conners a bouclé le parcours en 73 coups et il a glissé à égalité au 24e rang, tandis que Taylor a joué 76 pour rejoindre cinq autres golfeurs à égalité au 29e échelon.

Leur compatriote Mackenzie Hughes (69) a pris le chemin inverse, passant de la 55e à la 44e position.