PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

(Ponte Vedra Beach) Scottie Scheffler a réalisé sa 25e ronde de suite sous la normale, vendredi au Championnat des joueurs, mais ce n’était pas sans effort.

Doug Ferguson Associated Press

Le golfeur a été aux prises avec des douleurs au cou qui ont nécessité des traitements sur le parcours. Scheffler a ensuite eu de la difficulté avec son élan et n’a pu suivre le rythme de Wyndham Clark.

Clark a réussi quatre oiselets consécutifs sur le neuf d’aller et a terminé avec une carte de 65 (-7).

Il démontre chaque semaine qu’il est un adversaire de taille, et ce, peu importe la forme physique de Scheffler, premier au monde.

PHOTO DOUG FERGUSON, ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler

Clark a terminé sa ronde avec une avance de quatre coups devant Xander Schauffele (69) et le Canadien Nick Taylor (68).

Taylor a inscrit trois bogueys, mais chaque fois, il a répondu avec un oiselet pour demeurer dans la course.

Matt Fitzpatrick, ancien champion de l’Omnium des États-Unis, a commis un double boguey au quatrième trou et cela a ralenti sa cadence. Il s’est retrouvé cinq coups derrière (69), avec Maverick McNealy, qui a terminé la matinée avec une carte de 67 et a suivi avec un 68.

Justin Thomas, Jordan Spieth et Will Zalatoris sont des golfeurs qui devraient ne pas être en mesure d’éviter le couperet. Ce serait la sixième fois en 10 présences au tournoi que Spieth ne participe pas aux rondes du week-end, et la première pour Thomas.

Rory McIlroy n’a pas réussi une normale avant le septième trou, dans une ronde qui l’a vu terminer avec un score de 73, huit coups derrière Clark.

En raison de la noirceur, la deuxième ronde sera complétée samedi matin.