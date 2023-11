(Toronto) Personne n’aime être en position d’infériorité. Surtout lorsque cette position devient une figure imposée.

Personne dans l’entourage des Alouettes de Montréal n’aura une bonne réponse à offrir si la prémisse d’une question implique le descriptif « sous-estimé ».

Bien entendu, les adversaires des Alouettes dans le cadre de la finale de l’est de samedi ont obtenu un dossier de 16 victoires et deux défaites en 2023, la meilleure fiche de l’histoire de l’équipe et une des meilleures de l’histoire de la Ligue canadienne de football. Les Argonauts de Toronto ont également eu le meilleur trois fois sur les Montréalais cette saison.

Si ce duel a des allures de David contre Goliath, aucun joueur des Alouettes n’est campé dans cette position. Et à la longue, monter en épingle ce faux sentiment de négligés imposé par les experts devient un peu irritant, estime Marc-Antoine Dequoy.

En fait, ce qui est fatigant c’est n’importe quelle question qui est répétée. Marc-Antoine Dequoy

En même temps, le Québécois comprend la convention selon laquelle dans chaque affrontement, une équipe est considérée favorite et l’autre négligée. « Le discours est comprenable. Ce que vous voyez, c’est qu’une équipe a battu l’autre trois fois et qui a une fiche de 16 victoires et deux défaites, alors c’est normal que ce narratif soit sorti. »

Mais dans le vestiaire, le mot en « S » n’a jamais été prononcé. La construction de cette fausse réalité fait peut-être la manchette, mais dans le concret, elle n’est même pas évoquée, jure Dequoy : « Nous, avec l’équipe, on parle de ce qu’on est capable de faire, qu’on est au même niveau qu’eux, et on arrive devant les médias et on se fait dire qu’on est les sous-estimés. Donc il est là le clash. Nous, on n’y pense pas, parce que ce n’est pas discuté à l’intérieur de l’équipe. Et les entraîneurs ne nous motivent pas non plus avec le discours des médias, parce que ce n’est pas le sentiment au sein de l’équipe. »

Plus que le résultat

Les Argonauts ont beau avoir offert l’une des meilleures campagnes de l’histoire du circuit, David Côté rappelle à quel point les Alouettes reviennent de loin. « Personne ne nous voyait là en début d’année. Tout le monde pensait qu’on allait finir dernier dans la ligue. »

Or, l’équipe a terminé la saison avec un dossier victorieux et en deuxième place de la division est. « On a aucun sentiment d’infériorité même si on a perdu trois fois contre eux cette saison. […] C’est à nous de prouver qu’on a notre place dans la cour des grands », estime le botteur.

Comme l’a exprimé la vedette du dernier match, Darnell Sankey, « La fiche ne compte plus. Tout ce qui importe, c’est quelle équipe travaillera le plus fort rendu au jour J. »

Et dans cette optique, la pression est davantage sur les épaules des joueurs des Argonauts, car ils ont tout à perdre. Avec une semaine de repos, qui plus est, les Torontois auront toutes les raisons du monde d’arriver au BMO Field le torse bombé.

« Je pense que pour certains joueurs, ça pourrait être une déception si on ne gagne pas après la saison qu’on a connue. Mais on ne peut pas penser ainsi », croit l’entraîneur-chef Ryan Dinwiddle.

Son quart-arrière Chad Kelly ne veut pas s’arrêter aux différents statuts accordés aux équipes pour mieux se préparer ou se motiver. « Je ne pense pas que ça vaut la peine de s’arrêter sur qui est sous-estimé et qui a de la pression. Même si on est les favoris, on veut gagner chaque fois et on enfile nos bottes de travail. Ça nous importe peu ce que les médias disent, et à ce point-ci, ça ne change plus rien. »

Le dangereux porteur de ballon A. J. Ouellette, qui insiste pour qu’on prononce son nom de famille « Ouh-lette », est du même avis : « Tu peux trouver de la motivation en étant sous-estimé, comme tu peux trouver de la motivation en étant le favori. »

De toute façon, l’enjeu est si important que selon le discours tenu par les joueurs, être favori ou sous-estimé ne change rien. Outre faire jaser.

Dans les tous les cas, les Alouettes voudront passer de la parole aux actes, promet Sankey : « On a vraiment bien joué lors du dernier match, mais il y a tout de même une partie du match où on jouait sous nos standards. Donc si on peut jouer comme on est capable de jouer du début à la fin, nous aurons un bon résultat. »