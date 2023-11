« Je ne crois pas qu’on doive se soucier de qui est le favori ou le négligé, a indiqué le porteur de ballon étoile A. J. Ouellette vendredi. Nous voulons remporter chaque jeu et battre l’autre équipe. »

(Toronto) Les Argonauts de Toronto viennent de connaître une saison historique avec une fiche de 16-2 et sont largement favoris pour remporter la finale de l’Est contre les Alouettes de Montréal. Ils s’en foutent éperdument.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Je ne crois pas qu’on doive se soucier de qui est le favori ou le négligé, a indiqué le porteur de ballon étoile A. J. Ouellette lors de la conférence de presse tenue au BMO Field, vendredi. Nous abordons chaque rencontre avec la même mentalité de cols bleus. C’est davantage un truc de médias. Nous voulons remporter chaque jeu et battre l’autre équipe. »

« C’est davantage les médias qui parlent de cela, a pour sa part fait valoir l’entraîneur-chef Ryan Dinwiddie. Nous, tout ce qu’on sait c’est qu’il s’agit de la finale de l’Est et qu’on veut jouer à la Coupe Grey. Peut-être que ça ajoute une motivation supplémentaire à nos adversaires, mais je crois que chaque fois que vous jouez en éliminatoires, il y a une cible dans le dos de vos opposants.

« On veut gagner le match, mais j’ai dit à nos gars de ne pas se soucier de l’enjeu, plutôt de se concentrer sur chaque jeu. Les Alouettes comme nous veulent obtenir le droit de disputer la coupe Grey. »

L’ex-Alouette Adarius Pickett a quant à lui employé une formule maintes fois entendue dans l’entourage des Oiseaux.

« Chaque semaine, on veut terminer 1-0 », a dit le secondeur.

Mais le secondeur Wynton McManis est peut-être celui qui a résumé le mieux l’état d’esprit des Argos.

« Personne ne se rappelle des deuxièmes. »

Fausse humilité ?

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE « Ils font plusieurs trucs différents. Leur coordonnateur est connu partout dans le football et ils ont de bons athlètes, a d’abord relevé le quart-arrière Chad Kelly à propos des Alouettes. On devra s’en servir à notre avantage, faire bouger le ballon. Nous savons qu’on a eu le dessus contre eux dans nos trois matchs, mais c’était très serré. »

Ce message bien ficelé afin de ne pas soulever l’ire de l’adversaire cache-t-il une fausse humilité ? On est en droit de se le demander, puisque quand on aborde avec les Argos les défis que présenteront les Alouettes sur la pelouse torontoise samedi, on semble chercher longuement pour en trouver.

« Ils font plusieurs trucs différents. Leur coordonnateur est connu partout dans le football et ils ont de bons athlètes, a d’abord relevé le quart-arrière Chad Kelly, finaliste au titre de joueur par excellence dans le circuit Ambrosie cette saison. On devra s’en servir à notre avantage, faire bouger le ballon. Nous savons qu’on a eu le dessus contre eux dans nos trois matchs, mais c’était très serré. »

« Ils vont nous offrir leurs fronts défensifs fantaisistes, mais nous ferons ce que nous avons à faire pour déjouer tout ça », a pour sa part ajouté Ouellette.

Et en attaque ?

« [Le quart Cody] Fajardo apporte une autre dimension avec son jeu au sol. Mais pour nous, il s’agit de jouer notre style de jeu et nous allons nous assurer de l’imposer », a indiqué McManis.

« Vous savez qu’il y aura des jeux truqués et tout ça, a ajouté Pickett. À ce stade-ci de la saison, c’est l’équipe qui voudra davantage le match qui va l’emporter. »

La réponse samedi, vers 18 h. Le coup d’envoi est prévu pour 15 h.