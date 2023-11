La défense des Alouettes de Montréal a été — avec raison — souvent louangée au cours des dernières semaines. Mais pour l’emporter en finale de l’Est face aux Argonauts de Toronto samedi, au BMO Field, Anthony Calvillo et l’unité offensive des Alouettes devra générer des points. Beaucoup de points.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

L’attaque des Argos a été la deuxième plus productive de la LCF en 2023 avec 591 points, trois de moins seulement que les Blue Bombers de Winnipeg, qui accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique en finale de l’Ouest. Celle des Alouettes ? Quatrième du circuit Ambrosie avec 442 points, tout de même une cinquantaine de moins que les Lions (493).

« Leur attaque est redoutable et ils ont été constants tout au long de la saison, a noté Calvillo, le coordonnateur à l’attaque, aux abords de la surface synthétique enneigée entre le Stade olympique et le stade Saputo. De notre côté, on doit contribuer et maximiser nos opportunités dans la zone payante, pas seulement botter des placements. »

« J’ai confiance en notre défense, mais vous abordez chaque rencontre avec l’objectif de marquer plusieurs points, a renchéri l’entraîneur-chef Jason Maas. On souhaite terminer chaque poussée offensive par des points.

« Tout le monde spécule sur le nombre de points dont nous aurons besoin pour l’emporter. Je vais dire ceci : nous en aurons besoin d’un de plus qu’eux. »

Et aux dires des deux hommes, il n’y a pas de secret pour y arriver.

« C’est difficile de prédire ce dont nous aurons besoin d’une semaine à l’autre, car chaque défense vous présente un visage différent, a indiqué Maas. On voudra marquer des points, protéger le ballon et laisser notre défense hors du terrain. Vous voulez faire ça chaque semaine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jason Maas et Fajardo, Cody

« Lors du dernier match de la saison, j’ai trouvé que les conversions de nos deuxièmes essais n’étaient pas très bonnes, mais la semaine dernière, c’était excellent. Nous avons fait un pas dans la bonne direction. Évidemment, de marquer des points quand vous arrivez à la ligne de 20 de l’adversaire sera immense dans cette rencontre. »

Un aspect avec lequel les Alouettes ont connu de la difficulté cette saison.

« La semaine dernière, nous avons accordé une interception dans la zone payante, a souligné Calvillo. Nous avons contesté la décision, car nous croyions qu’il y avait eu obstruction, mais au final, la décision a été maintenue. Nous n’avons marqué qu’un touché en trois possessions à l’intérieur de la ligne de 20 de l’adversaire. Ça a été un peu notre tendon d’Achille toute la saison. On doit trouver ce qui va nous donner de meilleures chances de l’emporter, sans rien compliquer. Nous croyons l’avoir trouvé. Reste maintenant à l’exécuter. »

Maas ravi par la neige

Mis à part quelques enfants, possiblement que la seule personne qui a été enchantée par la première bordée de neige sur Montréal a été Maas en ce jeudi, quelque 12 heures avant que ses troupiers ne s’envolent vers Toronto.

« Ça a été un excellent entraînement. La seule chose à laquelle nous n’avions pas fait face d’un point de vue météorologique est de la neige », a-t-il fait valoir aux abords du terrain synthétique que les Alouettes ont dû déblayer par eux-mêmes, même s’ils sont locataires de l’endroit.

« Nous avons averti les joueurs en début de saison : ne regardez pas les prévisions météo ; quoi qu’il advienne, nous sortirons. Nous avons dû travailler afin que le terrain soit praticable, mais nous avons ensuite livré un excellent entraînement, dans un environnement mentalement difficile. C’est pour des trucs comme ceux-là que je crois en nous. »

Le botté d’envoi est prévu pour 15 h, samedi. Les vainqueurs mériteront leur laissez-passer pour la Coupe Grey, qui sera disputée au Tim Hortons Field d’Hamilton le week-end prochain.