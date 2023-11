Pour Marc-Antoine Dequoy et les joueurs des Alouettes de Montréal qui ont disputé la finale de la division Est l’an dernier, y retourner cette année et y retrouver les Argonauts de Toronto constituent l’atteinte d’un objectif.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Je n’ai pas oublié comment ça s’est terminé l’an dernier et je m’en suis inspiré pour me motiver tout au long de la saison », a noté le maraudeur québécois de cette défaite de 34-27 subie à pareille date l’an dernier, au BMO Field de Toronto. « Notre objectif comme équipe était de retourner dans la même situation, mais de cette fois-là finir le travail.

« Nous sommes beaucoup plus confiants que l’année passée. Du côté défensif, on a une unité beaucoup plus solide, beaucoup plus complète que celle qu’on avait l’an dernier, même en début de saison. Au football, c’est toujours bon de penser à la prochaine semaine. Mais ça nous est resté derrière la tête, comment cette rencontre s’était terminée. »

Les Alouettes ne sont évidemment pas les favoris face aux Argos et leur fiche historique de 16-2, exploit accompli une seule autre fois dans la Ligue canadienne de football (LCF). Mais bien des « experts » plaçaient la formation montréalaise bonne dernière, malgré sa participation au carré d’as l’an dernier. On ne s’en fait pas trop avec ce type de manque de respect dans le vestiaire des Oiseaux.

« Nous n’avons jamais porté attention à ce qui se dit, s’écrit ou se passe à l’extérieur de notre vestiaire, a laissé tomber Jason Maas. Penser à ces choses-là ne vous aide pas à gagner. On tente seulement d’être la meilleure version de nous-mêmes. En affrontant cette équipe à quelques occasions, nous avons appris plusieurs leçons. C’est le temps d’appliquer ce que nous avons appris. »

« On a fait tout ce qu’on avait à faire de semaine en semaine, a ajouté l’entraîneur-chef. Nous sommes rendus à ce match important et nos attentes sont toujours aussi élevées. La tâche sera ardue : ils ont une fiche de 16-2, une fiche historique, et ils sont les champions en titre. Nous savons à quel point leur domicile sera un environnement hostile. »

4 en 4

Deux fois cette saison, contre le Rouge et Noir d’Ottawa et les Tiger-Cats de Hamilton, les Alouettes se sont retrouvés en situation de pouvoir remporter une quatrième rencontre face à la même formation lors de la même saison. Chaque fois, les joueurs et entraîneurs interrogés ont fait valoir à quel point il était difficile d’accomplir pareil exploit.

Maintenant que les Alouettes se retrouvent dans la position inverse et que les Argos pourraient les vaincre pour la quatrième fois cette saison, comment abordent-ils ce match ?

« Les probabilités devraient être de notre côté, même si nous avons réussi cela deux fois cette saison », a dit en riant le quart-arrière Cody Fajardo.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cody Fajardo et William Stanback

« Je n’ai pas les statistiques exactes sur cette situation, mais battre une équipe quatre fois – cinq fois contre Hamilton si on compte le match préparatoire – tout au long de ma carrière dans la LCF, je n’ai pas vu cela souvent. Une chose est certaine : nous en aurons plein les bras contre une équipe aussi bonne qui vient d’avoir une semaine de congé et dont les membres seront reposés et prêts à jouer.

« On peut toutefois regarder ça de l’autre angle et dire que d’avoir disputé le premier tour éliminatoire nous a donné du rythme. De nous retrouver dans des situations à haut stress, à haute intensité, ça va nous aider dans cette finale de l’Est.

« Nous devrons jouer notre meilleur match contre eux. En regardant les bandes des trois matchs précédents contre eux, on peut affirmer qu’une des raisons qui nous ont menés à ces défaites est que nous avons perdu la bataille des revirements. C’est là-dessus qu’on met notre plus grande attention cette semaine. On veut se donner une chance de gagner au quatrième quart. C’est la seule façon d’aborder un match contre une équipe à 16-2. »

« On était dans une situation où on avait le dessus, là, nous ne l’avons pas, a fait remarquer Dequoy. Mais en éliminatoires, je vois ça comme une page blanche. Ça ne fait pas très longtemps qu’on les a affrontés, mais je sens qu’on est vraiment ailleurs comme groupe.

« Notre série de victoires nous a mis en confiance. Je sens que c’est eux qui peuvent perdre ce match-là. On doit se concentrer sur ce qu’on peut faire, ne pas penser à ce qui s’est passé auparavant. On doit en être conscients, mais ne pas être paralysés. La meilleure équipe ce jour-là va l’emporter. »

On est sur une lancée de six victoires, c’est une situation complètement différente que la dernière fois où nous les avons affrontés. Marc-Antoine Dequoy

Le secondeur Darnell Sankey croit aussi que la poussée victorieuse des Alouettes jouera en leur faveur.

« Nous sentons que nous avons un certain rythme en amont de ce match. Oui, c’est une très bonne équipe ; oui, nous avons du rythme. Mais quand vient le temps de jouer le match, c’est 12 contre 12, et le passé ne compte plus. »

Les Alouettes et les Argonauts lanceront les hostilités à compter de 15 h, samedi, au BMO Field de Toronto. Le vainqueur disputera la Coupe Grey aux champions de l’Ouest, le week-end suivant à Hamilton.