Six joueurs des Alouettes parmi les étoiles de l’Est

(Montréal) Six porte-couleurs des Alouettes de Montréal ont été nommés au sein des étoiles de l’Est de la Ligue canadienne de football, jeudi. Des récompenses dominées par les joueurs des Argonauts de Toronto.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le receveur de passes Austin Mack, le joueur de ligne offensive Nick Callender, le joueur de ligne défensive Mustafah Johnson, le secondeur Tyrice Beverette, le demi défensif Wesley Sutton, ainsi que le maraudeur et joueur canadien par excellence dans l’Association Est Marc-Antoine Dequoy ont été honorés par un panel national, les entraîneurs-chefs, ainsi que les journalistes membres de Chroniqueurs de football du Canada affectés à la couverture de la LCF, dont La Presse Canadienne.

Il s’agit d’une deuxième sélection pour Sutton. Tous les autres joueurs des Alouettes ont reçu cet honneur pour la première fois de leur carrière.

Dequoy vient au deuxième rang dans la Ligue canadienne avec cinq interceptions cette saison, dont deux retournées pour un touché. Auteur de 57 plaqués défensifs et de cinq autres au sein des unités spéciales, il a aussi provoqué trois échappés, en a recouvré deux et rabattu six passes.

Mack a capté 78 passes pour 1154 verges, ce qui lui confère le cinquième rang dans la LCF, et quatre touchés. Ses 413 verges de gains après l’attrapé le placent au quatrième rang de la ligue.

Callender a été un élément clé du jeu au sol des Alouettes, permettant à Caleb Evans d’inscrire huit touchés par la course, tandis que Johnson s’est avéré redoutable sur la ligne défensive avec 43 plaqués, sept sacs et un échappé recouvré pour un touché.

Beverette a été parmi les meilleurs du circuit avec 89 plaqués et 20 autres au sein des unités spéciales. Il a également recouvré quatre échappés, dont deux se sont transformés en touchés.

Sutton a réussi 54 plaqués en défense et un au sein des unités spéciales, trois sacs et une interception retournée pour un majeur.

Les Argonauts, meilleure équipe du circuit Ambrosie cette saison avec une fiche de 16-2, ont dominé ces honneurs annuels avec 14 sélections, dont le quart Chad Kelly, joueur par excellence dans l’Est. Les Blue Bombers de Winnipeg (14-4) ont quant à eux dominé les nominations dans l’Ouest, avec 11 représentants.

Voici la liste des joueurs sélectionnés au sein des équipes d’étoiles de la LCF en 2023 (Association Est | Association Ouest) :

Attaque

QA | Chad Kelly (TOR) | Zach Collaros (WPG)

DO | AJ Ouellette (TOR) | Brady Oliveira (WPG)

RÉ | DaVaris Daniels (TOR) | Dalton Schoen (WPG)

RÉ | Austin Mack (MTL) | Keon Hatcher (C. -B.)

RÉ | Tim White (HAM) | Reggie Begelton (CGY)

RÉ | Damonte Coxie (TOR) | Alexander Hollins (C. -B.)

RÉ | Justin Hardy (OTT) | Nic Demski (WPG)

C | Darius Ciraco (TOR) | Sean McEwen (CGY)

G | Brandon Revenberg (HAM) | Patrick Neufeld (WPG)

G | Ryan Hunter (TOR) | Sukh Chungh (C. -B.)

BL | Dejon Allen (TOR) | Jermarcus Hardrick (WPG)

BL | Nick Callender (MTL) | Stanley Bryant (WPG)

Défense

AD | Folarin Orimolade (TOR) | Mathieu Betts (C. -B.)

AD | Bryce Carter (OTT) | Willie Jefferson (WPG)

PL | Casey Sayles (HAM) | Mike Rose (CGY)

PL | Mustafa Johnson (MTL) | Woody Baron (C. -B.)

SEC | Wynton McManis (TOR) | Micah Awe (CGY)

SEC | Tyrice Beverette (MTL) | Larry Dean (SSK)

SEC | Adarius Pickett (TOR) | Emmanuel Rugamba (C. -B.)

DC | Qwan’tez Stiggers (TOR) | Demerio Houston (WPG)

DC | Brandin Dandridge (OTT) | Garry Peters (C. -B.)

DD | Robertson Daniel (TOR) | TJ Lee (C. -B.)

DD | Wesley Sutton (MTL) | Evan Holm (WPG)

M | Marc-Antoine Dequoy (MTL) | Brandon Alexander (WPG)

Unités spéciales

BP | Boris Bede (TOR) | Sean Whyte (C. -B.)

BD | Richie Leone (OTT) | Adam Korsak (SSK)

US | Javon Leake (TOR) | Mario Alford (SSK)