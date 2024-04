PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Huit nouveaux modèles de casque conçus spécifiquement pour les quarts et les joueurs de ligne ont été approuvés par la NFL et l’Association des joueurs.

Rob Maaddi Associated Press

Deux de ces modèles ont été développés par Riddell pour les quarts, alors que six autres ont été conçus pour les joueurs de ligne offensive et défensive.

Les quarts disposeront maintenant de trois options de casque spécifiquement développées pour leur position, afin de réduire la puissance des impacts qui peuvent entraîner des commotions cérébrales, incluant le modèle Vicis Zero2 Matrix QB dévoilé l’an dernier. Les nouveaux modèles de Riddell s’appellent SpeedFlex Precision QB et Axiom 3D QB.

Le modèle Vicis Zero2-R Trench conçu pour les joueurs de ligne offensive et défensive fut le premier à être développé pour une position spécifique, en 2022.

Au total, un record de 12 nouveaux modèles de casque ont été approuvés par la ligue et le syndicat des joueurs en vue de la saison 2024.

Cinq de ces modèles ont obtenu des résultats supérieurs à tous les casques utilisés jusqu’ici dans la NFL. La ligue, en partenariat avec l’Association des joueurs, commande chaque année des tests en laboratoire effectués par des experts biomécaniques pour évaluer les modèles de casque qui réduisent le mieux la gravité des coups à la tête.

« Le rythme de développement n’a jamais été aussi soutenu », a évoqué le directeur exécutif de la NFL Jeff Miller à l’Associated Press.

Miller, un vice-président exécutif responsable de la santé et de la sécurité des joueurs, a déclaré que fournir aux joueurs la meilleure protection possible est une priorité, et il a ajouté que des casques devraient être développés pour d’autres positions spécifiques au cours des prochaines années.